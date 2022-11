Por primera vez “El Puma" Rodríguez habló del fallecimiento de su padre cuando tenía 6 años

José Luis “El Puma” Rodríguez es considerado uno de los artistas más exitosos de la industria musical internacional. Con sus interpretaciones ha conquistado a millones de fans de todas las latitudes, lo que ha hecho que el cantante siga vigente hoy a sus 79 años. Hace unos días, el intérprete ha roto el silencio y se refirió a su infancia, donde sufrió el fallecimiento de su padre cuando él tenía apenas 6 años de edad.

La vida personal del “Puma” Rodríguez no ha sido para nada fácil, teniendo en cuenta que ha estado involucrado en varios escándalos. Es que luego de haberse separado de su primera esposa, Lila Morillo, sus hijas Lilibeth y Liliana Rodríguez comenzaron a hablar mal de su padre, ya que, aseguraron que las abandonó para estar con Carolina Pérez, su actual esposa. Hasta el momento, no tienen ningún tipo de vínculo e incluso el cantante no conoce a su única nieta, Galilea López Morillo.

"El Puma" actualmente es jurado del reality show argentino "Canta conmigo ahora".

Por otro lado, hace algunos años, el cantante venezolano estuvo grave de salud, y tuvo que someterse a un trasplante de pulmón, lo que lo llevó a estar internado en terapia intensiva en un estado delicado. Luego de haber salido de la operación, Rodríguez emprendió una larga recuperación, lo que lo tuvo alejado de los escenarios.

"El Puma" ha vuelto a los escenarios y televisión.

Ahora, “El Puma” volvió a cantar y es integrante del jurado del programa argentino “Canta conmigo ahora”. En los últimos días, el cantante habló sobre los primeros años de infancia basándose en la historia de un participante del reality show en el que participa. Rodríguez expresó en una de sus devoluciones: “Me identifico con él porque perdí a mi padre a los seis años. Mi madre fue padre y madre para mí y el vínculo era muy fuerte”.

Al padre de Génesis Rodríguez se le otorgó una función importante en el programa de “Canta conmigo ahora”. El conductor de show, Marcelo Tinelli, nombró al “Puma” como el presidente del jurado y en caso de empate en algún duelo, el cantante es el encargado de definir quién es el ganador. No es la primera vez que el cantante venezolano integra un reality en Argentina, debido a que previamente fue jurado de “La Voz Argentina”.