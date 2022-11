La famosa canción de Pablo Milanés con un mensaje oculto

"Yolanda" es una de las canciones más famosas del repertorio de Pablo Milanés, y también una de las primeras. La misma cuenta con una historia oculta que es la del amor que el trovador cubano vivió junto a Yolanda Benet, su primera mujer y madre de sus hijas.

Yolanda Benet y Pablo Milanés se conocieron en noviembre de 1968, justo cuando ambos daban los primeros pasos de su carrera, ella como productora audiovisual y él como cantante y compositor.

Se dice que ella escuchó algunas de las pocas cintas que circulaban con la música de Pablo y que quedó encantada con su voz y sus canciones. Lo mismo ocurrió entre ambos cuando se conocieron.

Juntos estuvieron 6 años casados y tuvieron 3 hijas. A pesar de la separación, nunca dejaron de tener un excelente vínculo y dieron lo mejor de sí por el bienestar de la familia y de cada uno.

También se influyeron recíprocamente: antes de estar con ella, Milanés tenía un estilo más bien melancólico y marcado por una tristeza profunda. Gracias a Yolanda, su música se “iluminó” y adquirió un tono más alegre y optimista.

"Yolanda": así nació la famosa canción de Pablo Milanés

“Yo podría confiarte más y más cosas, pero siempre le he huido a esto: no quiero que se pierda el misterio”, declaró en una oportunidad Yolanda Benet cuando le consultaron por los mensajes ocultos que contiene la canción que Pablo Milanés compuso para ella.

Lo que sí se sabe es que el artista que falleció recientemente en Madrid a sus 79 años compuso esta canción pocos días después del nacimiento de su primera hija.

Justo tuvo que hacer un breve viaje por el interior del país por cuestiones de trabajo, y cuando volvió a su casa el tema ya estaba hecho. Sin embargo, al principio no tuvo la recepción que se imaginaba.

“Cuando regresó, nosotras estábamos en la casa de mi madre”, contó Yolanda haciendo referencia a ella y a su hija. “La niña estaba majadera, lloraba y no se quería dormir. Yo lo intentaba, pero era una lucha”, agregó. En 1982, Pablo Milanés grabó en vivo una versión de Yolanda a dúo con Silvio Rodríguez.

Fue entonces cuando Pablo tomó la guitarra y, junto a unos amigos con los que se encontraba, cantó 3 canciones: "No me pidas", "Quiero poner la tierra a tus pies" y "Yolanda".

Entre el cansancio y el llanto de la niña, Yolanda no le prestó atención a la novedad. Fue unas horas más tarde, cuando todo estaba más calmo, que Milanés volvió a interpretar la canción para ella y ahí el impacto fue total.

“Él me cuenta siempre que ha tratado de quitarla del repertorio, tiene cosas nuevas, canciones que bien pueden estar en su lugar, pero no ha podido nunca, porque la gente no lo deja”, declaró Benet acerca de la canción con la que Milanés registró el amor de ambos para la posteridad.

¿Qué dices? ¿Estabas al tanto de la historia oculta de "Yolanda", la famosa canción de Pablo Milanés?