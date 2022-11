La razón por la que Laura Zapata no tiene intenciones de reconciliarse con Thalía

El ego es un arma de doble filo: a veces necesario y otras veces lapidario. Porque no se interpone sólo entre colegas, artistas o reconocidas estrellas, también suele entrometerse entre los distintos miembros de una familia y cuando ello ocurre, resulta aún más difícil salir ileso sin lastimar al que tenemos al lado. Desde que falleció Eva Mange, las medias hermanas Laura Zapata y Thalía se distanciaron aún más de la cuenta, y la villana de las telenovelas sólo está dispuesta a reconciliarse con una condición.

Aunque antes del deceso de doña Eva las medias hermanas mantenían una relación cordial, la situación cambió a raíz de lo dicho por la presentadora de Montse & Joe, por lo que al escuchar las preguntas sobre el nuevo sencillo de Thalia, Laura trató de evadir el tema, y haciendo alusión al sencillo que canta en el reality Siempre reinas, dijo: “No, no lo he escuchado… ¡no me importa!”.

Laura Zapata se niega a reconciliarse con Thalía.

Al respecto sobre si continúa en la postura de no tener contacto con su famosa hermana, Laura manifestó: “como las personas cuando tomamos una decisión… cambiamos, probablemente la decisión que yo tomé sea cambiada cuando tenga un regreso de lo que yo pedí, pero como no lo he tenido, entonces… ¡no me importa! ...”.

Durante su encuentro con la prensa en la conferencia por el evento de los 50 años de la OTI, Zapata reflexionó sobre si existe una fractura en la relación con la intérprete de No me acuerdo y comentó: “Lo que pasa es que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida que el cariño quiere cariño, la presencia quiere presencia, entonces fui absolutamente atacada con una irrealidad como es que era una mantenida yo, por una persona, amistad de esta persona y lo único que pedí es que sal y di que lo que dice tu amiga es una mentira. Ella se mantuvo en silencio, entonces, no me importa”.

Luego del fallecimiento de doña Eva, la distancia entre Thalía y Laura Zapata se profundizó.

Por otra parte, la actriz y cantante fue cuestionada por las diferencias que mantuvo con su colega Lucía Méndez dentro del reality antes mencionado y la posibilidad de volver a trabajar con ella en otra temporada. “Pero claro, si yo trabajo, yo vivo de esto, si la que no me aguantó fue ella a mí, la que no resistió un tet a tet acá conmigo, entonces cuando tú estás en un grupo y te quieres medir con alguien y sales perdiendo, entonces… pues pobre”, declaró al respecto.