Este es el papel que perdió Joe Jonas y que hizo popular a otro actor

Si bien Joe Jonas se hizo conocido en la industria musical junto a sus hermanos, Kevin y Nick, por formar la banda Jonas Brothers, y continuó profundizando en este campo, también quiso probarse en su faceta de actor y comenzó a dar los primeros pasos de la mano de Disney. Sin embargo, en una reciente entrevista, reveló que audicionó para varios papeles en los quedó afuera pero hubo uno en especial que le dolió perder por la magnitud que cobró después.

Estamos hablando de una de las películas pertenecientes a Marvel. La franquicia de superhéroes ofrece cintas no solo entretenidas para la audiencia, sino también con una enorme recaudación que las posiciona entre las más taquilleras de la historia. Es por esto que ningún actor quiere quedarse afuera y las grandes estrellas de Hollywood intentan conseguir un papel en el universo cinematográfico. Uno de los que audicionó pero no consiguió su rol fue nada menos que Joe Jonas, quien perdió el papel ante Andrew Garfield.

Joe Jonas audicionó para el papel de Spider-Man pero no fue elegido.

Su trabajo en la música, acompañado de sus hermanos Nick y Kevin Jonas, comenzó hace mucho tiempo. Sin embargo, el artista obtuvo reconocimiento a nivel global cuando comenzó a involucrarse en la actuación de la mano de Disney. Cuando en 2008 interpretó a Shane Gray en Camp Rock, su dupla con Demi Lovato lo catapultó a lo más alto y hasta consiguió tener su propia serie en la compañía de Mickey Mouse.

Luego de algunos años dedicándose exclusivamente a la música, Joe Jonas está listo para regresar a la actuación con Devotion, la película dirigida por JD Dillard. Guiado por su esposa, la actriz Sophie Turner, se preparó para el imponente papel. En diálogo con Variety sostuvo: “Ha pasado un tiempo desde que hice algo de actuación. La pandemia me dio mucho tiempo y girar con mi música no era una opción. Pensé: ‘¿Qué voy a hacer conmigo?’. Obviamente me encanta actuar y es algo a lo que siempre he querido volver”.

En lugar de Joe Jonas, el papel de Spider-Man lo obtuvo Andrew Garfield.

En el marco de esta entrevista, finalmente recordó cuál es el papel que no consiguió que aún le pesa. “Puedo nombrar un par de personajes que no obtuve. En el momento estás destruido, derrotado. Pero luego te das cuenta de que quién quedó es brillante”. Así, remarcó: “Recuerdo que hace algunos años estaba listo para Spider-Man, estaba muy emocionado. Fue el año en que Andrew Garfield lo consiguió”. De esta manera, reveló que formó parte del proceso de audiciones de The Amazing Spider-Man, que finalmente tuvo su estreno en 2012.

Joe Jonas continuó: “Obviamente, Andrew era el correcto. Pero recuerdo que era una gran cosa en ese momento, volvía a los callbacks y como el director solía ser director de videos musicales, pensaba: ‘Tengo algo a favor aquí’”. En este sentido concluyó: “Me encanta el proceso de hacer una audición, exponerme y probarme a mí mismo. Nunca me pusieron un traje de Spidey, pero estoy seguro de que tenía uno que me probaba de vez en cuando en el pasado”.