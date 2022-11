Así lucen los mellizos de Mariah Carey que se robaron la atención de su último concierto antes de Navidad

Luego de dos años cargados de hechos tristes y noticias malas por la pandemia de Covid 19, Mariah Carey volvió a los conciertos como sólo ella sabe hacerlo, luciendo espléndida, con una sonrisa encantadora, con un registro vocal inigualable y dando un show que todos extrañaban. La cantante se presentó en la ciudad de Nueva York para celebrar Acción de Gracias y quiso darle a todos los asistentes una gran sorpresa por lo que invitó a sus hijos mellizos al escenario a brillar con ella.

La diva de la música lideró el cartel de artistas que se subieron al escenario en pleno corazón de Manhattan, cortesía de los grandes almacenes Macy's. Como era de esperar, la estrella cerró su número musical interpretando su clásico navideño All I Want For Christmas Is You, un tema para el que, curiosamente, quiso ceder parte del protagonismo a sus dos hijos, los mellizos Moroccan y Monroe, fruto de su extinto matrimonio con Nick Cannon.

Los mellizos de Mariah Carey y Nick Cannon, Moroccan y Monroe.

Al final de la canción, los niños, que ya tienen 11 años, salieron por sorpresa de dos cajas de regalos y bailaron con entusiasmo al ritmo que les marcaba su famosa mamá.

Solo unos minutos después de su show, Mariah festejó el comienzo de la temporada festiva, así como para celebrar que, en esta ocasión, sus hijos se animaran a asumir un papel importante en las celebraciones. La vocalista afronta estas Navidades con especial ilusión, tras dos años muy desanimados por culpa de la pandemia.

"¡Feliz Acción de Gracias! Estoy tan agradecida y orgullosa de mis hermosos hijos, Roc y Roe, y agradecida también por mi 'lambily' [sobre la relación tan familiar que le une a su ejército de fans], y por todos los momentos tan preciados que nos da la vida. ¡Ahora sí que ha llegado la Navidad!", señaló emocionada en su cuenta de Instagram.



Mariah Carey no fue la única artista de renombre en actuar en este show, aunque sin duda se convirtió en el plato fuerte del evento de Macy's. Paula Abdul, Jordin Sparks, Sean Paul, Lea Michele y Dionne Warwick también amenizaron con sus canciones.