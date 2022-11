Así fue la romántica forma en que “Chespirito” conquistó a Florinda Meza

"El Chavo del 8" ha marcado a varias generaciones, quienes hasta hoy día recuerdan a los entrañables personajes que vivían en “la vecindad”. La serie alcanzó el éxito internacional y los actores que interpretaban a “Quico”, “Doña Florinda”, “Don Ramón”, y “La Chilindrina”, entre otros, gozaron de fama y del cariño del público que no se perdían ni un capítulo de la comedia.

A pesar de que entre los actores que daban vida a los personajes de “El Chavo del 8” existía algún conflicto, el vínculo entre ellos era fuerte y se mantenía fuera de cámaras, ya que compartieron numerosas giras por distintos países de América Latina. Así fue también como, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza iniciaron su relación amorosa, para luego contraer matrimonio. Sin embargo, “Chespirito” debió esforzarse, y mucho, para conquistarla.

No le fue tan fácil a "Chespirito" conquistar a Florinda Meza.

Así conquistó Roberto Gómez Bolaños a Florinda Meza

Florinda Meza era una actriz de renombre durante la década del 70. Pero fue con "El Chavo del 8" y los otros programas de "Chespirito" con lo que terminó de consagrarse. Lo cierto es que la actriz que daba vida a la mamá de “Quico” cautivó desde un principio a Roberto Gómez Bolaños.

Finalmente, Florinda Meza se enamoró de Roberto Gómez Bolaños y terminaron casándose.

Sin embargo, la actriz no se quiso dejar llevar por los impulsos por tres razones fundamentales. En primer lugar, “Chespirito” era su jefe, en segundo tenía fama de "mujeriego" y el tercero y más importante es que estaba casado. No obstante, Roberto Gómez Bolaños no se dio por vencido y puso en marcha un romántico plan para conquistarla.

En su plan de conquistar a Florinda Meza, el creador de "El Chavo del 8" decidió llevarle una flor a la actriz durante todos los días al set de filmación. Cada día nuevo llegaba con una flor nueva, y no se dio por vencido hasta que finalmente la actriz que daba vida a “Doña Florinda” cayó rendida a sus pies y se enamoró. Florinda Meza fue la última esposa de “Chespirito”, y recibió casi 70 millones de dólares de la herencia que dejó el productor.