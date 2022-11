Las condiciones que debe cumplir Thalía para volver a hablarle a Laura Zapata

En el último tiempo, la relación entre Laura Zapata y su hermana Thalía no ha sido la mejor. Han pasado por muchos momentos difíciles y las recientes declaraciones de Yolanda Andrade en contra de la actriz, a la que trató de “mantenida” ha terminado de quebrar el vínculo de la protagonista de “Siempre Reinas” con la cantante.

En un encuentro con la prensa Zapata aseguró que no le interesa reconciliarse con su hermana. Al ser consultada por la relación que mantiene con Thalía en la actualidad, la actriz respondió que por el momento no tiene interés de arreglar el vínculo mientras Thalía no hiciera lo que le pidió.

Laura le puso una condición a Thalía para volver a reestablecer el vínculo con ella.

Y es que Laura Zapata declaró que estaba molesta porque su hermana no salió a desmentir los dichos que Yolanda Andrade hizo sobre ella. Cabe recordar que Andrade trató de “mantenida” a la villana de telenovelas. “Lo único que pedí a Thalía es ‘oye maestra, por favor, sal y di que lo que dice tu amiga es una mentira’”, afirmó la actriz.

Laura Zapata y Thalía en otras épocas.

Sin embargo, Zapata aseguró que si Thalía cumple con su requerimiento podrían reestablecer su vínculo, pero aclaró que podía seguir viviendo sin tener contacto con su hermana. “Probablemente, la decisión que yo tomé sea cambiada cuando tenga un regreso de lo que yo pedí, pero como no lo he tenido, entonces no me importa”, expresó Laura Zapata.

La actriz finalizó remarcando que aún se encuentra dolida por las declaraciones que Yolanda Andrade hizo sobre su persona. “Yo he trabajado muchísimo toda mi vida, desde 1977 estoy activa, y claro que gano dinero porque he tenido mucho éxito, entonces las cosas que hago tienen éxito, es igual a cobrar bien, yo no necesito que nadie me mantenga, ella se mantuvo en silencio, entonces, no me importa”, concluyó la actriz.