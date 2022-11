Kate del Castillo revela detalles de la violencia doméstica que vivió con una ex pareja

Kate del Castillo es considerada una de las actrices más reconocidas del mundo del espectáculo. Su talento y belleza la han llevado a triunfar en importantes producciones en las que ha participado, ya sean películas o novelas. Pero sin lugar a dudas, su personaje “Teresa Mendoza” de la seria “La Reina del Sur” la ha colocado en la cima del éxito. Sin embargo, la artista recordó un momento difícil que le tocó vivir cuando fue víctima de violencia doméstica.

Kate del Castillo fue víctima de violencia doméstica.

Fue cuando estaba casada con el exfutbolista Luis García en donde ha repetido en varias ocasiones que sufrió violencia intrafamiliar y hasta un intento de asesinato. En una entrevista en el programa "Red Table Talk the Estefans" recordó varios abusos que sufrió por parte del comentarista de televisión y cómo decidió dejar todo eso atrás y terminar con una relación, en la que según Kate, “vivía secuestrada”. "

"Era un ambiente raro en mi casa. Era como muy tenso, siempre había muchas broncas en mi casa. La vida es mía, no es ni de la prensa ni de mis padres ni siquiera. Es mi propia vida y yo decido sobre mi vida 120 por ciento", dijo la actriz.

Kate del Castillo: "vivía secuestrada".

Durante la entrevista, Kate del Castillo contó que en varias ocasiones tuvo que hacerse la dormida, cuando llegaba a la casa Luis García, por miedo a que pudiera seguir con los abusos físicos.

Incluso, en la parte final de la conversación comentó sobre la vez en la que tuvo que defenderse, porque su esposo la pateaba e intentó estrangularla. "Me veía tan flaca, tan vieja, porque no estaba contenta. No me reconocí en esa ocasión y dije: cómo me dejé, ni una vez más", expresó Kate.