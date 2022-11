Capta a Amaia Montero saliendo de la clínica de rehabilitación donde se había internado

La ex vocalista del grupo español “La Oreja de Van Gogh”, Amaia Montero, fue captada saliendo de la clínica de rehabilitación donde había sido internada. Al parecer, la cantante se ha recuperado y ya se encuentra en libertad, luego de que sus fans se hayan mostrado muy preocupados por su estado de salud a raíz del último mensaje que publicó en sus redes sociales.

Hace poco más de un mes, Amaia publicó una selfie mostrando un aspecto muy desmejorado. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, había escrito la cantante en la publicación.

Esta fue la foto de Amaia Montero que disparó la alarma de susu fans y familiares

¿Qué le pasó a Amaia Montero?

A partir de entonces hubo todo tipo de rumores sobre su estado físico y mental hasta que esta semana se anunciaron los avances en su recuperación. Tanto su familia como amigos cercanos se mostraron herméticos en cuanto a su salud pero trascendió que la cantante ingresó a una clínica de rehabilitación.

Amaia Montero fue captada saliendo de la clínica de rehabilitación donde se había internado.

La página “Lecturas” Estilo compartió unas fotos en las cuales Amaia Montero sale del centro de recuperación acompañada de su mamá y su hermana. Idoia, la hermana de la cantante, dedicó unas palabras a la prensa y aseguró que: “No está pasando por su mejor momento”, en referencia a Amaia.

La cantante estuvo alrededor de un mes hospitalizada y según las primeras imágenes ya se nota una mejoría pues mantiene un semblante más tranquilo.

El perfil de Instagram de la artista fue editado y ya no aparece la dramática foto que subió hace unas semanas para sus más de 500 mil seguidores. No es la primera vez en la que Amaia Montero despierta preocupación respecto a su apariencia física. Hace dos años sorprendió por su pérdida de peso a lo cual respondió: “¿de verdad que existe la dieta del milagro más allá que la del sacrificio?”