Anuel AA y Yailin esperan a su primera hija

Anuel AA y Yailin “la más viral” se han convertido en una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo. Luego de fuertes rumores sobre su supuesta separación, los artistas sorprendieron a sus fanáticos con el reciente anuncio de una tierna noticia.

Y es que, a tan solo seis meses de haberse casado, los cantantes anunciaron que van a ser papás. A través de sus redes sociales, publicaron un video donde se los ve a ambos artistas y el reguetonero le acaricia la panza a su esposa. “Voy a ser papá” escribió Anuel AA. "Hoy vamos a saber si es niño o niña", dijo con emoción el ex de Karol G.

A solo 6 meses de haberse casado Anuel AA y Yailin se preparan para recibir a su primera hija.

En el video, se puede apreciar que hicieron una fiesta para el anuncio, ya que el lugar estaba decorado, mientras se podía ver al matrimonio muy feliz y enamorados. "Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin", agregó el cantante.

Mientras el puertorriqueño lucía su típica vestimenta como su camisa blanca de rayas, su esposa lució un vestido largo color dorado con brillos, así como una larga melena rubia.

Anuel AA y Yailin sorprendieron a sus fans con la noticia.

Asimismo, dieron a conocer que esperan a una niña y hasta hicieron una fiesta de revelación. "No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi 'gordita'", dijo Yailin. "Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad", indicó la cantante.

Esta noticia se da después de una serie de especulaciones que señalaban que se habrían separado tras una supuesta infidelidad de parte del reguetonero. Asimismo, otros aseguraban que se estaban dando un tiempo y un descanso, ya que Yailin estaría embarazada y efectivamente fue lo que ocurrió.