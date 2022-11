La felicidad de Jenna Ortega por su nuevo trabajo con una estrella mega top

Dentro de las renovadoras propuestas de Netflix mes a mes, en noviembre se destaca la presencia de la serie 'Merlina' (originalmente 'Wednesday'), desarrollada por Tim Burton y en una trama que trae las aventuras de la sádica hermana mayor de Los Locos Addams. La misma se estrenará este miércoles 23 dentro de la plataforma.

Jenna Ortega toma el rol protagonista de la serie, personificando a una Merlina Addams que tras ser expulsada de la escuela ordinaria para humanos termina llegando a la Academia Nunca Más, misma institución en la que estudiaron sus padres, Morticia y Gomez.

Ortega viene teniendo una muy joven pero ascendente carrera dentro de la industria cinematográfica. La talentosa actriz estadounidense de 20 años, de ascendencia mexicana y puertorriqueña, debutó en 2013 con un pequeño rol en Iron Man 3, para luego pasar por otros trabajos como Insidious 2, The Fallout, la saga Scream, X y series como You, Stuck in the Middle y Jurassic World.

Ahora la artista encarará un personaje que se ajusta a la perfección a su personalidad, ya que ella misma admite sentirse un poco identificada al personaje de Merlina y que disfruta este tipo de papeles. “Ahora me inclino hacia todo lo que genere repulsión o miedo, hacia todo lo que incomode a la audiencia”, cuenta en diálogo con La Nación.

Parte del cuadro de popularidad que adquirió también la llevó a personificar a la perfección ciertos papeles, y es por eso que se encuentra muy expectante ante este desafío: “En cierto punto me identifico con los papeles que interpreto. Tengo una tendencia a lo irónico y al humor negro, y en el caso de Merlina, me solían comparar con ella”.

Dentro del elenco de la serie, hay nombres importantes como los de Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) y Christina Ricci (Marilyn Thornhill), pero puntualmente esta última actriz representa algo muy importante tanto para la franquicia de los Addams como así también para Ortega.

Y es que Ricci fue quien se encargó de personificar a Merlina durante las películas que se realizaron en los '90 (The Addams Family en 1991 y Addams Family Values en 1993), además de hacer muchos films recordados. Esto no pasó desapercibido para nadie, ya que la actriz hoy con 42 años es una referente y ahora vuelve a los Addams en el papel de la profesora Marilyn Thornhill de la Academia Nunca Más.

La pregunta que surgió entonces era saber si Jenna recibió consejos de Christina para este rol de Merlina, a lo que la joven actriz respondió: “Es curioso porque esa entrevista (refiriéndose a una nota mencionada por la reportera) fue la única vez que hablamos de eso. Todas las otras veces, cuando estábamos en el set, nos preguntábamos de dónde éramos y cosas por el estilo para conocernos como personas”.

Confesando y admirando la libertad que sintió por parte de su par para encarar este papel, Ortega se deshizo en elogios para con su colega: “Creo que fue porque ella quería que aportara mi estilo al personaje, y eso fue lindo. No estábamos comparando nuestras Merlinas, sino aceptando a cada una de ellas por lo que eran. Eso me gustó porque me sentí libre para hacer mi trabajo, y muy apoyada por Christina. Como persona también puedo decir que es una mujer muy dulce, muy encantadora”.