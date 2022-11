La estrella de Hollywood de los 80 que abandonó el cine por completo y nunca quiso volver

La talentosa actriz Phoebe Cates fue muy aclamada en los 80 cuando tuvo su boom de éxito en Hollywood. Sus rasgos exóticos en aquel entonces llamaban la atención junto con su gran talento. Podemos recordarla en importantes filmes como Fast Times at Ridgemont High, y en el año 1984 tuvo un importante papel interpretando a Kate en la película Gremlins y en su secuela en 1990.

La primera película que hizo, a los 19 años, fue Paradise, la cual trataba sobre amores adolescentes en una isla perdida. Rápidamente consiguió mucha popularidad por su interpretación en el film y por haber cantado el tema de la banda sonora; sin embargo, Phoebe no estaba de acuerdo con las escenas de desnudo e incluso decidió no asistir a la promoción del largometraje.

En Ridgemont High impactó al público cuando utilizó la memorable bikini roja. Desde entonces, la "chica del bikini rojo" no paró de tener éxito en la pantalla. En 1991 consiguió un papel protagónico en la película Drop Dead Fred interpretando a Lizzie Cronin junto a Rik Mayall. Además, debutó en Broadway en obras como The nest of the wood grouse, y luego le siguieron otros proyectos teatrales como Rich revelations, The sea Gull, Much Ado About Nothing, y Romeo y Julieta.

¿Por qué la talentosa actriz decidió alejarse de las pantallas?

La relevancia que tomó como actriz en los 80 y 90 hicieron de Phoebe Cates una leyenda y musa de la belleza. Grupos como Fenix TX le dedicaban canciones y el creador de cómic japonés Izumi Matsumoto se inspiró en su imagen para crear el personaje de Ayukawa Madoka (Sabrina) en su serie Kimagure Orange Road.

Sin ir más lejos, en la exitosa serie Stranger Things se hace alusión a ella cuando Dustin, fanático de las películas de los 80, compara a su novia Suzy con Phoebe por haberse convertido en estándar de belleza en su época. Luego, en los 90, la actriz comenzó a alejarse del mundo del espectáculo para dedicarse a otra tarea muy importante, ser madre.

Phoebe Cates decidió alejarse por completo de Hollywood.

Phoebe se casó con el actor Kevin Kline en 1989 y la familia que formó junto a el fue el motivo por el cual la artista se alejó de los medios. Cuando tuvo su primer hijo Owen, se encontraba filmando la serie El padre de la novia, pero tuvo que ser reemplazada por Kimberly Williams. "La maternidad me ha cambiado totalmente. Cuando tienes una familia todo cambia, porque un esposo puede entender que tienes que ir a trabajar pero un hijo no. Tienes que ser madre tiempo completo", sostenía la actriz