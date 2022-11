Cuántos años le lleva Toni Costa a su novia Evelyn Beltrán

Toni Costa (39) le lleva 11 años de edad a Evelyn Beltrán (28), su nueva novia. Ambos son muy queridos y populares en redes sociales, y a continuación te contamos cómo viven su historia de amor.

Comenzaron a salir hace un año, cuando ella tenía 27, y actualmente de muestran ser una pareja sólida que se afianza también ante los ojos del público.

El bailarín español Toni Costa, ex de Adamari López, compite en el reality show La casa de los famosos 2 y ha demostrado ante la audiencia que con su pareja se quieren y extrañan mucho. No obstante, los detractores no dejaron de notar la cantidad de veces que mencionó a su exmujer y madre de su hija Alaia y la evidente diferencia de edad con su actual novia, aunque a ellos no parece importarles.

A todo esto, se le suma un ingrediente más a esta relación amorosa: el vínculo es a distancia, pues el artista y Evelyn Beltrán viven en distintas partes de Estados Unidos. Aunque podemos decir que se los vio muy apasionados en el festejo de cumpleaños de ella: una fiesta organizada por el ibérico bailarín.

Evelyn Beltrán fue Miss Texas.

Enérgicos y mediáticos, el experto en fitness y baile junto a la influencer dan vida a una adorable pareja que, más allá de los años, convoca la atención de todo el público hispano.

Con hijos por separado, Alaia de 9 años en el caso de Toni y Timothy de 4 en el caso de Evelyn, prometen superar los obstáculos y consolidar más que nunca su historia de amor. Los años que se llevan ¡son un detalle que ellos no reparan!

Jamás hablaron de ello y lo cierto es que, aunque el español nació el 20 de agosto de 1983 y ella el 26 de febrero 11 años después, mientras estén enamorados ¡la edad pasa a un segundo plano!

Beltrán asegura que no tiene miedo de estar lejos de su compañero y que esto no hará resentir lo que supieron construir

