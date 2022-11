Robbie Williams se vio obligado a omitir a varias celebridades en su biopic porque amenazaron con demandarlo

La moda entre las celebridades consagradas es realizar una biopic de sus vidas con los momentos más duros y tristes y, también, cómo fue su carrera profesional. Entre ellos, Elton John, Elvis Presley, Amy Winehouse, Madonna, y ahora se sumó Robbie Williams. Desde el principio de este proyecto, el cantante estaba decidido a contar absolutamente todo en la cinta: desde lo más polémico hasta las escenas más felices con su familia, sin embargo, al enviar el guion a las personas que involucraba, tuvo que echarse atrás porque amenazaron con demandarlo.

La biopic de Robbie Williams no tendrá que exagerar lo más mínimo para incluir todo tipo de escándalos sexuales, romances con algunas de las mujeres más famosas del mundo y varios renaceres profesionales que aporten drama a la historia. De hecho, muchos de los secretos que él compartió con los guionistas no podrán rodarse porque lo meterían en serios problemas con otras celebridades que no quieren sacar a relucir sus trapos sucios.

Robbie Williams fue amenazado por varias figuras públicas por incluirlas en su biopic donde cuenta cosas polémicas de sus vidas.

"Cuentas todas las historias y luego, a nivel legal, tienes que enviárselas a otras personas para ver si te demandan. Así que le envié el guion a mucha gente para ver si me demandarían, y resulta que sí que lo harían", confesó el músico durante un concierto en el Royal Albert Hall de Londres.

"Al principio de esta película había al menos cinco villanos. Y ahora, por razones legales, solo hay uno, y lo tienen delante de ustedes". Muy al estilo de Robbie, él ha decidido interpretarse a sí mismo en una parte de la película -Jonno Davies dará vida a su versión más joven- porque no podía permitir que fuera otro quien llevara su vida a la gran pantalla.

Por el guion de su biopic, Robbie Williams recibió amenazas de demanda.

De esta forma, se puede quitar la espina que se le quedó clavada cuando el director Michael Gracey no lo eligió para protagonizar El gran showman porque prefirió a Hugh Jackman para el papel. ¿Y qué mejor que ser el protagonista de tu propia historia narrada en la gran pantalla?