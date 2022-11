Mark Ruffalo se mostró muy molesto con Elon Musk y lo invitó a abandonar Twitter

Cada nueva decisión que toma Elon Musk lo hace convertirse en el blanco de las críticas y suma nuevos adeptos al Club de los que odian al multimillonario. Desde que compró oficialmente Twitter, la mayoría de los usuarios se mostraron molestos con la serie de cambios que puso en marcha el empresario, entre ellas, comenzar a cobrar 8 dólares las cuentas verificadas. Esto provocó una ola de abandonos por parte de las celebridades públicas, y ahora quien se mostró muy molesto con las modificaciones de su cuenta es Mark Ruffalo que instó a Musk a retirarse de la administración de la aplicación por proceder erróneamente.

La legisladora de la Cámara de Representantes había afirmado que su cuenta de Twitter había dejado de funcionar correctamente y sugirió que era una represalia después de haber criticado los planes de Musk de cobrar una tarifa mensual para la verificación de la cuenta.

Mark Ruffalo se encuentra profundamente molesto con Elon Musk por arruinar la red social Twitter.

Ruffalo compartió el tuit de Alexandría, el cual dice: “Oye, @elonmusk, mientras tengo tu atención, ¿por qué la gente debería pagar 8 dólares, solo para bloquear su aplicación cuando dicen algo que no te gusta? Así es como se ve mi aplicación desde que mi tweet los molestó ayer. ¿Lo que es bueno? No me parece muy libre de hablar”'.

El actor agregó un comentario en la red social: “Elon. Por favor, por amor a la decencia, sal de Twitter, entrega las llaves a alguien que haga esto como un trabajo real y continúa con Tesla y SpaceX. Estás destruyendo tu credibilidad. Simplemente no se ve bien”.

El hombre más rico del mundo no tardó en responderle al actor de Avengers: “'No todo lo que dice AOC es 100% preciso”. Ruffalo, de 54 años, insistió en que, de ser así, es vital que la plataforma mantenga fuertes filtros y usuarios verificados creíbles, para evitar la difusión de noticias falsas.

Mark Ruffalo invitó a Elon Musk a abandonar la red social Twitter por estar destruyendo su credibilidad.

“Tal vez sea así. Es por eso que tener fuertes filtros para desinformación/desinformación de usuarios verificados creíbles ha sido una característica popular tanto para las personas como para los anunciantes. Necesitamos esas medidas de seguridad para asegurarnos de que sea información precisa, o la aplicación perderá credibilidad, al igual que usted. Y la gente se va”, concluyó el actor.