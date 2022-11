La verdadera razón por la que rompieron Harry Styles y Olivia Wilde

La distancia es el talón de Aquiles de la mayoría de las relaciones. Se puede conservar durante algún tiempo pero siempre llega el momento en que empieza a pesar y con ello los reclamos y los malestares. Harry Styles y Olivia Wilde mantuvieron un vínculo durante dos años, pero se veían esporádicamente por la vida profesional e íntima de cada uno. Luego del escándalo del estreno de Don’t Worry Darling, los artistas llegaron a la decisión de darse un respiro porque Styles se embarcará en una gira muy larga de conciertos durante un año y ella debe responder a sus hijos. ¿Volverán a estar juntos?

Olivia Wilde y Harry Styles siguen siendo amigos a pesar de su separación. "No hay mala sangre entre ellos. Harry no dejó a Olivia, o viceversa", reveló una fuente cercana a la expareja al medio especializado Page Six. "Esta es la relación más larga que ha tenido Harry, por lo que claramente tienen un vínculo especial", agregó.

Harry Styles y Olivia Wilde decidieron de mutuo acuerdo separarse.

El consultado señaló que los desafíos de las citas a larga distancia contribuyeron a que Wilde, de 38 años, y Styles, de 28, hicieran una pausa después de casi dos años de citas: "Están en un descanso. Es imposible tener una relación cuando él está en todos los continentes el próximo año y Olivia tiene su trabajo y sus hijos".

Enfatizó en que, desde su perspectiva, "esto es lo correcto para ambos". Harry y Olivia van por caminos separados cuando él se embarca en su gira latinoamericana y ella se dirige a Londres para trabajar en un documental, según otro amigo. Mientras Wilde estaba en el concierto de Styles el martes pasado en Los Ángeles, se preparaban para pasar un tiempo separados. Cuando se le preguntó por qué Olivia llevó a sus hijos, Otis, de ocho años, y Daisy, de seis, que tuvo con su ex prometido Jason Sudeikis, al show, la primera fuente señaló: "Son amigos, todavía los verás juntos".

Harry Stylesy Olivia Wilde mantuvieron una relación de dos años.

La segunda persona también explicó: "Las cosas han sido un desafío para ellos como pareja debido a la gira de Harry, mientras que Olivia necesita pasar tiempo con sus hijos en Londres, donde están con Jason". La ruptura de la pareja se dio después de que los actores atravesaron un gran drama durante el lanzamiento de su película Don't Worry Darling, que involucró una supuesta disputa con la co-protagonista Florence Pugh.

Mientras tanto, Wilde estaba lidiando con una batalla muy desagradable de separación, que se convirtió en una lucha legal de custodia contra Sudeikis, de 47 años. La mayoría de los fanáticos creían que la integrante del elenco de O.C. había dejado a la estrella de Ted Lasso por Styles, lo que ella negó.

Por el ritmo de vida que lleva cada uno, decidieron tomarse un tiempo en su relación.

"La idea completa de que dejé a Jason por Harry es completamente inexacta", expresó la directora de Booksmart a Vanity Fair. "Nuestra relación terminó mucho antes de que yo conociera a Harry. Como cualquier romance que termina, no fue de la noche a la mañana", finalizó Olivia.