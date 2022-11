Conocé al hijo menor de David y Victoria Beckham que está a punto de debutar como cantante

En el caso de los artistas, es común que los hijos quieran seguir los mismos pasos que sus padres. Conocen desde muy chicos de qué se trata el mundo de las celebridades y puede que también deseen quedar encandilados por los mismos flashes. Este es el caso de Cruz Beckham, el hijo menor de David y Victoria Beckham, quienes siempre estuvieron expuestos a la mirada pública, pero parece que al adolescente nunca le afectó estar rodeado de cámaras y paparazzis y, como su mamá, la música es lo que más lo apasiona, por eso, se está preparando para su gran debut como cantante.

Cruz Beckham ha estado trabajando con el productor de Sam Ryder. El aspirante a cantante de 17 años de edad, e hijo menor de David y Victoria Beckham, quedó muy impresionado por la actuación del cantante de Space Man en el Festival de la Canción Eurovisión a inicios de este 2022, por lo que se le acercó al gurú del pop Max Wolfgang sobre la posibilidad de trabajar juntos.

La música es el talento desconocido de Cruz Beckham, el hijo menor de David y Victoria Beckham.

Ya cuando Wolfgang, quien también ha trabajado con Kylie Minogue, Little Mix y Rudimental, escuchó lo que el adolescente tenía para ofrecer, estaba muy emocionado de trabajar con él.

Una fuente le dijo a la columna Bizarre del diario The on Sunday que Cruz se siente muy conectado con el productor. “Cruz quedó impresionado por la actuación de Sam en Eurovisión y sintió que el estilo de escritura de Max funcionaría con el ambiente que buscaba, y preguntó si podía organizar una sesión. Max escuchó algunas de las demostraciones en las que Cruz ha estado trabajando y estaba muy emocionado de participar. Estaba sorprendido por su talento musical”.

La noticia llega unos meses después de que Cruz se uniera a Tap Music, una compañía de gestión que también cuenta con clientes como Ellie Goulding, Dua Lipa y Leigh-Anne Pinnock. La fuente reveló anteriormente: “El hecho de que una empresa de gestión tan bien establecida y exitosa haya contratado a Cruz demuestra que hay fe en que él es el verdadero negocio. Todos han quedado realmente impresionados con lo que han escuchado hasta ahora y él está trabajando duro para desarrollar sus canciones”.

Cruz Beckham se unió al famoso productor Sam Ryder y ya se encuentran trabajando juntos para que debute como cantante.

“Todo está encajando en su carrera, pero todavía no tiene prisa por sacar música. Está trabajando con Tap para asegurarse de que haya un plan para darle el mejor lanzamiento posible como cantante solista. La fama de sus padres significa que hay grandes expectativas y tiene mucho que demostrar. Pero lo más importante es que todos insisten en que su voz es mejor que la de su mamá”.

En febrero de 2022, Cruz, quien hizo una apuesta por el estrellato en las listas de éxitos con el sencillo If Every Day Was Christmas en 20216 cuando solo tenía 11 años, reveló que había estado trabajando con el productor Poo Bear, quien anteriormente había escrito una serie de pistas para Justin Bieber. “Hemos estado en el estudio un par de veces e hicimos algunas canciones juntos”, comentó el hijo del ex futbolista y la ex Spice Girl. Cruz ha estado escribiendo sobre “experiencias personales, experiencias reales”.



Además de cantar, Cruz ha aprendido por sí solo a tocar la guitarra, el piano y la batería, con lo que está abierto a aprender más para fortalecer sus ambiciones. “Incluso aprendí a tocar la mandolina para una canción que escribí. No creo que nunca dejes de aprender, pero me estoy tomando mi tiempo para ver qué sucede”, dijo el joven.