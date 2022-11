De esta forma Ángela Aguilar evitó cruzarse con su ex novio Gussy Lau en los “Latin Grammy”

El pasado abril, la cantante Ángela Aguilar y el compositor Gussy Lau fueron protagonistas de un escándalo mediático a causa de unas fotografías que se filtraron donde aparecían dándose un apasionado beso, lo que desató las críticas de parte del público en general, sobre todo por la diferencia de edad entre ambos, ya que en ese momento la hija de Pepe tenía 18 años y el sinaloense 33.

Cabe recordar que, en un principio, el músico asumió la culpa por haberles compartido esas imágenes a unos amigos que luego la viralizaron. Es por ello, que la joven cantante mexicana cortó de raíz toda relación con Gussy, no sin antes dirigirse a sus fans a través de sus redes sociales, asegurando que se sentía violada en su intimidad por lo que había ocurrido.

Ha pasado ya siete meses de aquel escándalo, y recientemente, Ángela Aguilar y Gussy Lau coincidieron en los “Latin Grammy” 2022, pero la más joven de la Dinastía Aguilar evitó cruzarse con su ex pareja.

Ángela y Gussy protagonizaron un escándalo tras haberse filtrado unas fotos donde se los veía besándose apasionadamente.

Así Ángela Aguilar evitó cruzarse con su ex Gussy Lau

Mientras Gussy Lau estaba brindando una entrevista frente a las cámaras del programa mexicano “Ventaneando”, de repente apareció Ángela Aguilar, quien al darse cuenta que su ex novio estaba cerca, evitó cruzárselo acelerando el paso.

Al parecer, Ángela cortó toda comunicación con su ex Gussy Lau.

Al ser cuestionado si saludaría a su ex novia, Gussy Lau respondió que él no tiene problemas de saludar a nadie. "La situación que tenemos es cordial, sí, pero una situación de volvernos a encontrar y vernos no. Ya ves que hay muchísima gente entonces yo no creo que la verdad nos encontremos. Yo saludo a todos, ella no creo que me salude, la verdad, pero igual como te digo yo sí saludaría a quien sea", respondió el compositor.

¿Gussy aprovechó para ganar fama con el escándalo?

Asimismo, el compositor quedó conforme con la fama que recibió tras el escándalo por la filtración de las fotos con Ángela Aguilera, aunque aclaró que él ya contaba con éxito mucho antes del incidente, pero, a decir verdad, muy pocos conocían su rostro, ni quien era, ni que hacía.

"No me molestó hacerme mediáticamente un poco más popular, porque no tiene importancia para mí eso. Yo ya era exitoso con mis canciones antes de que muchos me conocieran, entonces no prestó mucha atención, me da igual", aseguró Gussy.