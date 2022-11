Cuál fue el look de María Pedraza que enloqueció a sus fans

A su éxito como actriz a partir de su participación en la serie española Élite, María Pedraza le sumó el desarrollo de una nueva pasión. La joven aprovechó su fama y mediante las redes sociales se erigió como una referente de la moda gracias a una gran cantidad de posteos donde muestra sus looks como un conjunto casero que mostró en una de sus últimas stories.

A partir del reconocimiento por su interpretación en la serie de Netflix que acaba de estrenar una nueva temporada, Pedraza aprovechó el interés del público para desplegar su faceta de modelo y enseñar originales outfits, accesorios y peinados.

La joven que está en pareja con Álex González tiene un perfil de Instagram muy activo en el cual publica contenido con mucha frecuencia. Desde su cuenta comparte escenas de su vida cotidiana con sus casi doce millones de seguidores y se destaca por su estilo descontracturado de comunicarse, lo cual genera una sensación de cercanía con sus fanáticos.

“Nunca busco un look definitivo porque siempre voy hacia adelante. Si me quedo en algo es porque me roba el corazón, y hay muchas cosas que están en mi vida de esa forma. Pero me encanta inspirarme, crear y dejar crear a los demás en mí… Sé que todos los seres humanos somos artistas”, comentó Pedraza en una entrevista con La Vanguardia.

En una de las stories que publicó recientemente, lució un conjunto de entre casa total white compuesto por un crop top de lana blanco de mangas largas y escotado, combinado con un pantalón tiro alto a tono.

La actriz completó su look con una pose muy distendida que trasmitía frescura en su rostro maquillado con un delicado delineado que se extendía por fuera del rabillo del ojo y los labios pintados de rosa.

En sus posteos, también muestra su cuerpo trabajado. Anteriormente, María se desempeñó como bailarina profesional de danza clásica y ahora mantiene su figura tonificada con una rutina de entrenamiento basada en el boxeo.

A sus 26 años, Pedraza lleva un ritmo de vida ajetreado y explica sus motivos: “No sé descansar sin saber que he hecho todo lo que quería hacer en ese día y que lo he aprovechado al máximo, porque cada día es una oportunidad de crecer, de cambiar y de cumplir tus sueños”.