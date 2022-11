Así fue como Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a encender la llama de su amor luego de tantos años

Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron al mundo cuando dieron a conocer que se estaban dando una segunda oportunidad de ser felices juntos después de casi dos décadas de haberse separado. En una reciente entrevista con la revista “Vogue”, la cantante reveló detalles sobre la decisión que tomó de ponerse el apellido del actor y confesó como volvieron a encender la llama de su amor luego de tantos años.

JLo cree que llevar el apellido de su esposo es lo que corresponde legalmente, y es por eso que tomó la decisión de adoptarlo. “La gente todavía me va a llamar Jennifer López. Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema”, explico la artista. “Si quieres saber cómo me siento acerca de tomar su apellido, siento que es romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica”, agregó Jennifer.

Jennifer Lopez causó revuelo al adoptar el apellido de Ben Affleck.

Luego de casi 20 años de haberse separado, con sus vidas hechas y resueltas, nadie creía que JLo y Ben se volvieran a cruzar, pero aparentemente, poco después de que la “diva del Bronx” y el beisbolista, Alex Rodríguez, cancelaran su compromiso a principios de 2021, Ben Affleck le escribió un correo electrónico a la cantante cuando recién acababa de terminar su relación con la actriz Ana de Armas.

Al parecer, al enterarse de esto, la revista contactó con el protagonista de “Batman”, quien se deshizo de elogios hacia JLo. "Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora que he conocido en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy difícil para su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”.

De esta manera, Jennifer y Ben, volvieron a encender la llama de su amor, y desde aquel momento comenzaron a salir a escondidas. Asimismo, la actriz confesó a "Vogue" que su actual esposo siempre fue una persona muy importante en su vida. “Siempre sentí que había un amor real allí, un amor verdadero allí. Las personas en mi vida saben que él fue una persona muy, muy especial en mi vida. Cuando nos volvimos a conectar, esos sentimientos por mí todavía eran muy reales”, dijo Lopez.

A pesar de haberse separado hace casi dos décadas, lo que sentían el uno hacia el otro quedó intacto.

En 2002, cuando las celebridades fueron novios por primera vez, vivían despreocupados y sin ningún tipo de apegos, lo que les permitía no esconderse de nadie. Sin embargo, eso cambió con el tiempo, y las cosas se empezaron a poner más difíciles para la pareja. “Había muchas cosas debajo de la superficie allí, gente que no quería que estuviéramos juntos, gente que pensaba que yo no era la persona adecuada para él. Me volví muy cautelosa con los medios. Yo solía ser así. Soy así, pero también he aprendido”, reveló la cantante. Pero, esta segunda vuelta fue distinta, y en agosto pasado, los actores se casaron en Las Vegas para luego llevar a cabo el festejo un mes después en Georgia.

Según Ben, lo importante en JLo permanece intacto. “Hay algo innato, mágicamente amable y bueno y lleno de amor en el corazón de lo que es Jennifer. Esa es exactamente la persona que recuerdo de hace 20 años. Tal vez ella ve todos los cambios que ha hecho, mientras que cuando la veo, en su mayoría solo veo a alguien que ha conservado, contra todo pronóstico, lo que siempre la hizo más increíble para mí: un corazón que parece no tener límites con amor. Ella es mi idea del tipo de persona que quiero ser”, finalizó.