El momento más humillante en la carrera de Hugh Jackman

Mirando los acontecimientos con el diario del lunes, nadie podría creer jamás que Hugh Jackman haya fracasado en un casting. Lo cierto es que en los primeros años de su carrera actoral, el intérprete de Wolverine se dedicaba a audicionar, y un día le tocó hacerlo al lado de nada más y nada menos que Sandra Bullock para la película Miss Simpatía. Sin embargo, sintió que era demasiado para él ese papel y no estaba a la altura de semejante actriz por lo que no fue capaz de dar lo mejor de sí para ganar el personaje.

En entrevista para Variety, el australiano recordó algunos momentos que lo convirtieron en la figura tan reconocida que es hoy en día. Entre ellos recordó los papeles que no obtuvo y ciertas anécdotas que nadie conocía. ¿Se lo imaginan en una comedia como Miss Simpatía?

Hugh Jackman audicionó para ser para ser parte del reparto de Miss Simpatía junto a Sandra Bullock.

“Nadie sabía de X-Men aún. Yo era nadíe. Leí el guion con Bullock y pensé: ´Demonios. ¡Ella es increíble! También muy rápida y veloz para la comedia. Yo ni remotamente me acerco a esa velocidad´. Pedaleaba tan rápido como podía, pero no conocía el guion lo suficientemente bueno. Era la primera vez que yo hacía pruebas con otro actor. Estaba impresionado porque ella estaba ahí. No la esperaba. Calculo que unas ocho personas hicieron prueba con ella. Eso es humillante, cuando tu agente te dice: ´No quiero que tengas este trabajo, pero ve y consíguelo´, Y no lo conseguí”, expresó el actor.

Jackman hizo casting para integrarse al elenco de la cinta con el personaje del agente del FBI, Eric Matthews, quien finalmente fue a dar a manos de Benjamin Bratt. Hoy en día, pensaríamos que cualquier papel que Jackman desee, lo tendrá, por ello es muy interesante conocer un poco más de su pasado y de los papeles que, aun cuando parecían fáciles, no logró conseguir.

Hugh Jackman consiguió el protagónico de Someone Like You junto a Ashley Judd.

Sin embargo, no hizo el casting por sentirse genuinamente atraído hacia la cinta, sino porque sentía que tener el papel le iba a ayudar a futuro. Según su agente de aquél entonces, participar en una comedia como esa junto a una estrella como Bullock, sería suficiente para que pudiera integrarse a Someone Like You, con Ashley Judd. De cualquier manera, logró el papel en esa comedia romántica, así que su rechazo no le generó grandes problemas.

Actualmente, Jackman se encuentra en la promoción de The Son, la nueva película del director Florian Zeller (El padre). Y según los expertos, bien podría darle una nominación al Óscar como Mejor actor.