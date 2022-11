¿Maite Perroni se casó embarazada?

El ex integrante de RBD, Christian Chávez, quien fue uno de los invitados en la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, fue cuestionado por la prensa si la actriz estaría esperando un bebé y por ese motivo el casamiento se realizó de forma precipitada. Cabe recordar que para la ceremonia, la protagonista “Cuidado con el ángel” viajó hasta España para elegir los diseños de los tres vestidos que usó en ese día tan especial.

Ya pasaron poco más de un mes que Perroni y Tovar dieron el sí, y ahora están en el ojo de la tormenta porque supuestamente la actriz se casó estando embarazada. De seo habló Christian Chávez en una reciente entrevista con “Televisa Espectáculos”. "No sé si Maite está embarazada, no te puedo contestar yo esa pregunta. ¡Ojalá! Creo que podría ser una cosa super bonita, pero lo que sí te puedo decir es que estamos muy unidos", dijo el ex RBD.

Maite Perroni ha negado en varias ocasiones que está esperando un bebé.

Sin embargo, en varias ocasiones Maite negó que está esperando un bebé. "Nos vemos expuestos a la opinión pública sin saber realmente cuál es la verdad de las cosas y pues, desafortunadamente, los medios de comunicación no se informan y se dejan llevar por lo que cualquier persona comunica sin responsabilidad. El día que llegue ese momento, voy a ser la más feliz de compartirlo con todos ustedes porque sería una bendición", dijo la actriz en una entrevista con el medio “People en Español”.

Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron un mes después de haberse comprometido.

Periodista encuentra a Maite Perroni en un hospital

Asimismo, los rumores de embarazo de Perroni aumentaron en las últimas semanas ya que se la vio usando ropa holgada con el supuesto objetivo de ocultar la panza.

Por su parte, a través de un video en YouTube, la reportera Lili Cabañas aseguró que vio a Maite en un hospital, y que la actriz llevaba ropa que ocultaba la panza. "Estaba en el Hospital ABC, ella iba llegando, obviamente entró rápido, no sabía si dejar al doctor, ir atrás de ella, pero mi manera fue esperar. Ella llegó con su típica ropa de abriguitos que le tapan y así, pero era evidente que estaba embarazada", dijo.

Según la periodista de espectáculos Maite estaría en el cuarto mes de gestación. Cabe recordar que al inicio de su relación, Perroni y Tovar la pareja estuvo envueltos en una polémica ya que, presuntamente, empezaron a salir mientras Andrés todavía estaba con su anterior pareja, la también actriz Claudia Martín.