Cuánto costaron todas las bodas que tuvieron Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo estuvieron juntos por más de 13 años en una sólida relación admirada por todos dentro del mundo de la farándula por demostrar su firmeza y estabilidad. Sin embargo, el 18 de julio del corriente año confirmaron su separación en las redes, lo cual generó un impacto muy grande entre sus seguidores.

Durante el largo tiempo en el que estuvieron juntos se casaron cuatro veces, y las mismas fueron bodas lujosas y de primera con el fin de demostrarle a todos cuánto se amaban. Lastimosamente, tras varias especulaciones previas, los actores decidieron separarse dadas las crisis matrimoniales que sufrieron durante los últimos tiempos.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, manifestó la protagonista de Hasta que la plata nos separe en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde también mencionó que era la primera y última vez que hablaba de su ruptura con su ex compañero de vida.

¿Cuánto dinero gastaron en sus bodas?

La relación entre los queridos actores colombianos comenzó en el año 2009 durante la grabación de Niños ricos, pobres padres, y antes de confirmar su ruptura definitiva, llevaron a cabo hace un tiempo cuatro bodas, de las cuales algunas fueron más conocidas que otras. Una de las más populares fue la que festejaron en Cartagena en el año 2019. “¡Te volvería a elegir mil veces, mi amor! Sebas y yo nos casamos 4 veces. Ya después les contaremos toda la historia”, comentaba la actriz en aquel entonces.

La última de las celebraciones se realizó también en Colombia, donde Villalobos lució en espectacular vestido diseñado por Javier Duque. Según el Canal 1 de dicho país, y recogido por Semana, la pareja gastó 485 millones de pesos colombianos en las cuatro festividades (entre el evento, alquiler del lugar, luna de miel, otras cosas). Por su parte y para su futuro, habían adquirido un domicilio en Miami gracias a un crédito hipotecario en el 2021.

Respecto a sus fans, muchos manifestaron una gran duda: qué sucederá con todos los proyectos que tenían juntos y con las cosas que compartían cuando eran pareja, en especial con la casa de Miami.

La pareja gastaba millones de pesos en sus bodas.

Ante esto, la pareja comentó en una entrevista para la revista Hola! que aún no la terminan de pagar: "Fue una oportunidad de negocios que vimos hace unos años y hemos venido pagando poquito a poco. No vayan a pensar que esto ya se pagó. Hicimos como cualquier cristiano, sacamos un crédito, teníamos unos ahorros y vamos pagándola de a poco”, manifestó la pareja, por lo cual no se sabe qué pasará con dicha adquisición.

Y tu, ¿te sorprendiste con la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?