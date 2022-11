Jennifer Lopez confesó cómo fue el reencuentro con Ben Affleck tras 17 años de no verse

Una de las parejas más populares de este 2022 es sin dudas la que conforman Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes tras romper su primer noviazgo en 2004, la vida para cada uno de los artistas siguió, pisaron más fuerte dentro de sus rubros profesionales, se casaron y formaron una familia, se divorciaron y volvieron a enamorarse, llegó una pandemia mundial que nos hizo aislarnos y pensar mucho sobre todo y la vida los volvió a reencontrar para esta vez contraer el postergado matrimonio de algún tiempo atrás. La Diva del Bronx reveló en una entrevista cómo fue encontrarse nuevamente con el amor de su vida.

Jennifer Lopez abrió su corazón con Vogue y contó algunos detalles de cómo es que se dio el acercamiento entre ambos. Aunque tras su ruptura en 2004 ambos siguieron con sus vidas, ganaron éxito en el ámbito laboral y también en el personal, ya que ambos formaron sus propias familias.

La también actriz se casó con el cantante Marc Anthony, con quien tuvo unos gemelos. Mientras que Ben Affleck tuvo tres hijos, producto de su relación con la actriz Jennifer Garner. Sin embargo, ambos terminaron sus respectivas relaciones.

Cupido los volvió a flechar, pero con otros famosos: JLo con el ex pelotero de los Yankees, Alex Rodríguez, y Ben Affleck con la actriz cubano-española, Ana de Armas. Posteriormente, la intérprete de On the floor terminó su compromiso con Alex Rodríguez y Affleck hizo lo propio con Ana de Armas, sin saber que vivirían un emotivo reencuentro.

Ben Affleck decidió contactar a su ex pareja a través de un correo electrónico. La plática entre los dos fluyó y acordaron verse, pero "no salíamos en público", recordó Jennifer López. Pese a todo, "nunca me aparté del hecho de que siempre sentí un amor verdadero allí... Cuando nos reconectamos, esos sentimientos por mí eran todavía muy reales", agregó la intérprete.

Finalmente, la pareja reapareció junta en verano de 2021 y un año más tarde se dio el "sí, acepto" en una boda sorpresa en Las Vegas. El pasado mes de agosto, Jennifer y Affleck celebraron una segunda boda en la mansión que el actor tiene en Riceboro, Georgia.

Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron 17 años sin hablarse tras su primera ruptura.

Desde que Jennifer López y Ben Affleck se casaron, una serie de rumores salió a la luz. A pesar de que se les vio muy felices y divertidos en la luna de miel, al poco tiempo comenzaron las teorías de que estarían atravesando una fuerte crisis matrimonial. Ahora, en medio de ese contexto, ella hizo una publicación con sugestivas fotos en ropa interior.

Según trascendió algunas semanas atrás, la actriz le dio un ultimátum e impuso algunas normas para poder volver a convivir juntos, como por ejemplo que deje el tabaco, que sea más ordenado y que colabore con tareas del hogar. Cuestiones cotidianas que puede llegar a tener cualquier pareja y que no exceden a estas superestrellas.

Y todo se potenció cuando recientemente el actor fue captado sin su anillo de casados, por lo que todo comenzó a dar vueltas sobre la supuesta crisis matrimonial, de la cual JLo habría dado pistas en sus redes sociales.