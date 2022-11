Esta es la frase que siempre se dicen Marco Antonio Solís y Thalía cada vez que se encuentran

Ayer jueves 17 de noviembre se llevó a cabo la 23° entrega de los premios “Latin Grammy”. La ceremonia, que se realizó en el “MGM Gran Garden Arena” de Las Vegas, Estados Unidos, es un evento donde se reconoce el trabajo musical de los artistas latinos, pero también reúne a todas las estrellas destacadas del año en un encuentro de pares donde disfrutan de la velada y se ponen a día con respecto a sus carreras artísticas.

Los conductores de esta edición fueron Thalía, Laura Pausini y Luis Fonsi, sin embargo la noche anterior las celebridades de la música latina pasaron por la alfombra roja para asistir al reconocimiento que se le dio al cantante mexicano Marco Antonio Solís, quien fue nombrado Persona del Año 2022.

Thalía fue una de las conductoras de los "Latin Grammys" 2022.

A través de sus redes sociales, la actriz y cantante Thalía compartió una fotografía con Marco Antonio Solís y le dedicó unas emotivas palabras, revelando de este modo una amistad que no muchos sabían. Asimismo, la artista mexicana confesó la frase que se dicen como saludo cada vez que se encuentran ambos famosos.

Thalía felicito a Marco Antonio Solís por el reconocimiento a "Persona del Año 2022".

"Que gran energía en el homenaje espectacular a mi querido amigo Marco Antonio Solís person of the year. Fui específicamente a buscarlo y a reírnos tanto de la misma frase que nos decimos cada vez que nos vemos desde hace más de 20 años, la cual es “y pero eso no es importante… lo importante es…” y con esa frase ya tenemos para reírnos mínimo una media hora", escribió Thalía

Thalía cerró su mensaje de la siguiente manera: "Felicidades Marco. Te mereces esto y más por tu genio por tu talento por tu bondad por tu hermandad a celebrar amigo. Te quiero! Y disfrutar en la industria con mis compañeros y mi familia de mi casa disquera también ha hecho que esta noche sea llena de energía".