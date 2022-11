¡Todo aclarado! Thalía aseguró que la polémica desatada con Shakira la arregló por medio de Whatsapp

La polémica comenzó cuando Shakira lanzó junto a Ozuna el tema musical Monotonía. A partir de este momento, no sólo explotaron los números de reproducción sino que varios artistas salieron a respaldar a la colombiana por los palos que tira en la canción. Sin embargo, eso no fue todo, ya que la semana pasada una tiktoker difundió la información de que Thalía había criticado duramente a su colega y la había tildado de “dramática” por lo que reza el tema musical.

A través de la agencia de relaciones públicas Acoustyle Communication, la también actriz aseguró que todo aquello que se dijo no tiene fundamento porque ella nunca se ha referido así acerca de la colombiana ni de su trabajo. “Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero del 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años”, se lee en el escrito.

Su canal de representación destacó, además, que Thalia “es reconocida por ser una persona con mucha luz y positiva. Estas declaraciones no concuerdan con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente medios han hecho eco”.

Las especulaciones en torno a que entre ambas no existe una buena relación ya son de antaño y en alguna ocasión se le preguntó a Thalia qué opinaba respecto a ella y contestó: “La amo, es una mujer tan triunfadora, tan talentosa y tan linda”, dijo. Por su parte, Shakira, por su parte, respondió los halagos: "Yo también la admiro muchísimo a ella, le mando un beso muy grande”.

Sin embargo, el tema continúa y aprovechado el encuentro que la intérprete de No me enseñaste tuvo con la prensa para hablar sobre los premios Latin Grammy 2022, en los que fungirá como una de las conductoras, comentó: "Jamás usaré una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella", dijo. "Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de nuestra familia”, aseguró.

Recordó que cuando empezó a circular esta polémica, de inmediato le envió un WhatsApp a Shakira para comentarle: “Shak, qué onda, están diciendo esto”, ante lo cual ella le respondió: “Baby, yo sé quién eres, ni te preocupes, olvídate. Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo ni te pertenece. Yo vivo y creo definitivamente en el poder de Dios", resaltó.

Según los usuarios, Thalia atacó duramente la canción Monotonía que interpreta Shakira a dueto con Ozuna. "La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, dicen que así opinó Thalia.