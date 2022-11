Quién sería la tercera en discordia entre Irina Baeva y Gabriel Soto

Los exitosos actores mexicanos quedaron envueltos en un escándalo debido al atraso de su boda, algo que despertó curiosidad entre sus seguidores dando a pensar que podría tratarse del final de su relación. La pareja hizo público su romance a finales del año 2018, pero la crisis que están atravesando actualmente podría evitar la llegada de los enamorados al altar.

La realidad es que existe una polémica a raíz del rumor que asegura que Irina Baeva habría sido la tercera en discordia con respecto a la anterior relación de Gabriel Soto, quien estaba comprometido con la actriz Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas.

Estas suposiciones afectaron a la relación que actualmente tienen Irina y Gabriel, ya que todos los comentarios apuntaban contra ella manifestando el descontento del público, quien decía que era una rompe familias.

Sin embargo, además de este tema que nunca dejó de estar latente y luego de más de cinco años de relación, ahora se le suma el chisme de que podría existir un romance entre Soto y la actriz mexicana Sara Corrales.

¿Cómo nació este rumor?

En principio, además del aplazo de la boda, se la vio a Irina Baeva festejar su cumpleaños sola en Qatar cantando la canción que Shakira le dedicó a Piqué tras su divorcio, "Monotonía". Esto despertó muchas sospechas y más cuando se filtró un video del protagonista de la telenovela Mi camino es amarte y Sara Corrales, quien hace de su novia en dicho programa.

En el mismo, el cual está filmado fuera de las grabaciones, se puede ver a la actriz colombiana y Gabriel Soto bailando muy animados y con demasiada confianza; sin embargo, cuando Sara se enteró de estas habladurías salió a hablar con los medios y dijo que solo eran chismes, pues nada pasó entre ella y su compañero de elenco.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan”, sostuvo.

Hay rumores de un romance entre la actriz cubana y Soto.

Además, en una entrevista con De primera mano afirmó que: "Nos atacamos de la risa (...), en especial por el titular super amarillista. Fue en medio de la grabación que tuvimos en Querétaro. De pronto empezó a llover y todos nos metimos al salón, y yo que soy buena colombiana y pongo a bailar a todo el mundo, conecté mi celular a la bocina que había ahí y dije: ‘Bueno ya, a bailar todos’”. Junto con esto, dijo que no eran los únicos dos que estaban bailando en ese lugar.

En fin, la actriz mencionó que tiene muchos años como artista y que no es el único rumor que inventan de ella, por eso se ríe de esos chismes, ya que con la experiencia se aprende a manejar a los medios.

Y tú, ¿qué opinas sobre este triángulo amoroso? ¡Déjanos tus comentarios!