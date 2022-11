María Levy reveló que estuvo a punto de casarse

En el podcast “Platicando con la abuela” María Levy reveló por primera vez un hecho que nadie conocía, además de asegurar que era inmadura y que casi cometió la locura de casarse en Las Vegas, Estados Unidos. "Hubo una época que necesité más que nunca tus consejos, pero fue cuando menos te escuché. Te acuerdas de aquel novio? No voy a decir nombres, casi me casó", le contó a su abuela Talina Fernández.

El hecho ocurrió cuando María Levy tenía 20 años.

Fue así que María Levy relató lo ocurrido cuando tenía 20 años y la invitaron a Las Vegas. "Íbamos en el avión y ese güey, mi entonces novio, y yo estábamos muy tontos, muy chiquitos, muy enamorados. Íbamos con un amigo y nos dice 'aprovechando que vamos a Las Vegas les apuesto a que no se casan. Si se casan les doy equis cantidad de dinero', que era mucho mucho dinero, sobre todo para ese entonces que no ganaba nada de dinero, o sea, no tenía carrera", narró María.

María Levy estuvo a punto de casarse en Las Vegas.

"Pagamos 200 dólares para que nos dieran un permiso para que nos pudiéramos casar. Esa noche, de la emoción y como ya en nuestra cabeza contábamos con mucho dinero que nos iba a dar este güey, nos fuimos a celebrar. Entonces nos fuimos al antro, pidiendo botellas, pidiendo champagne, cena, baile y show. Gastamos una cantidad de dinero tremenda", reveló Levy.

Al final María Levy y su novio no se casaron porque todo se trató de una propuesta falsa, pero reconoció que fue lo mejor. "Estábamos crudísimos, con una fuerte resaca, y llegamos con este güey, el amigo, y le decimos: '¿ya estás listo para al rato?', nos dice: '¿cómo? No, era broma', y nosotros: 'nos juraste y perjuraste que nos ibas a dar ese dinero'", mencionó. "Nosotros sin boda, yo sin shopping, con una cruda muy fuerte y con una deuda del antro de habernos gastado un mucho dinero que no teníamos", finalizó la nieta de Talina Fernández.