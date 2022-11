La broma de George Clooney que fue demasiado lejos

Solemos ver a George Clooney en la pantalla protagonizando comedias románticas que le sientan muy bien porque si hay algo que al actor le sobra es sentido del humor. Es sabido en el ambiente de Hollywood que Clooney se la pasa haciendo chistes a sus compañeros de elenco, y también cuando está en medio de una entrevista. En esta ocasión, recordó una broma escatológica que le hizo a un amigo que fue demasiado lejos. ¿Querés conocerla?

George Clooney ha contado numerosas historias de bromas que le ha jugado a sus amigos y es mundialmente conocida la batalla que tiene hace años con Brad Pitt, con quien se hacen chistes de todo tipo cada vez que pueden, sin importar sin el medio quedan involucradas figuras como Meryl Streep.

Hace algunos años, durante una entrevista en el show de Howard Stern, George Clooney recordó una de las bromas más arriesgadas que hizo. Según contó, fue hacia un amigo con el que convivía después de haberse separado. “Acababa de romper con alguien y vivía con él en su apartamento. Era un apartamento de una habitación, yo dormía en el sofá”, señaló el actor de Ocean’s Eleven.

En este contexto, la dinámica era bastante rutinaria: su amigo se iba a trabajar todos los días mientras George Clooney se quedaba solo en la casa, aburrido, porque no tenía empleo como actor. Con ellos vivía un pequeño gato y, aparentemente, el que siempre se encargaba de limpiar las necesidades que dejaba en su litera era Clooney. Pero esto era algo que su amigo, Richard, no tenía presente.

“Un día, estaba sentado viendo Jeopardy cuando volvió a casa y dice... fue al baño, salió y me dijo: 'Mi gatito no cag*en, me parece, los últimos tres días'. Y yo no le dije nada, no sé por qué. No le dije que yo la junté. Y el gato no salía, se quedaba en el apartamento. Al día siguiente se va a trabajar y junto la m***da del gato. Cuando vuelve dice: 'No entiendo. No tiene sentido'. Él sigue haciendo esto por días y no sé por qué estoy haciendo esto. Solo me parece divertido”, explicó George Clooney. Entonces, se le ocurrió una brillante idea.



George Clooney no tuvo ni un poco de vergüenza en recordar cuál fue la broma que se le ocurrió para jugarle a su amigo. El actor señaló que justo después de limpiar la litera del gato, le vinieron ganas de ir al baño y no tuvo mejor idea que ir de cuerpo en la litera del gato. “Espero a que Richard vuelva a casa, estoy sentado viendo Jeopardy sin decir una palabra. Richard va al baño y pasa solo un momento, y escucho: '¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Kenny! ¡No vas a creerlo!'”, aseguró el artista, sin poder contener la risa.