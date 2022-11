Gloria Trevi a los haters: “me tengo que gustar yo”

La cantante mexicana Gloria Trevi prepara una bioserie llamada “Ellas soy yo” donde revelará algunos detalles de su vida personal y profesional, y que sin lugar a dudas, promete ser todo un éxito. Es por ello que la intérprete de “Dr. Psiquiatra” se ha vuelto tendencia en los últimos días.

Así también, la cantante ha sido blanco de críticas en redes sociales debido a su aspecto físico, ya que en su última aparición en pantallas en un programa de televisión tenía una expresión en su rostro distinta a la que sus seguidores estaban acostumbrados a verla.

El rostro de Gloria Trevi ha sufrido cambios debido a las numerosas cirugías plásticas a las que se sometió.

Gloria Trevi reacciona contra los haters

Los usuarios de redes reaccionaron al ver un video que publicó el conductor de televisión Adrián Uribe, quien compartió en su cuenta de Instagram un clip donde Gloria Trevi y él aparecen bailando la coreografía del éxito de la cantante "Él Se Equivocó". Lo que llamó la atención de los internautas es la extrema delgadez que presenta la artista.

Gloria Trevi respondió a los haters: "me tengo que gustar yo".

Así fue que llegaron las opiniones sobre como luce actualmente Gloria Trevi. "Se le ve más grande la cabeza que el cuerpo", "tan hermosa que fue, creo las cirugías hacen lo contrario", "por un momento pensé que era Elba Esther Gordillo", "como que la Trevi está agarrando un estilo a la Lyn May", fueron algunos comentarios.

Asimismo, la cantante agradeció a Adrián Uribe por la invitación a su programa "De noche pero sin sueño”, y también reaccionó a los comentarios de algunos de sus detractores

"Me la pase con madre Adrián!!! ah y a los que me andan criticando, ahí se lo pongo en mi TikTok pa' que tomen dos cucharadas, me tengo que gustar yo!…Y yo me gusto", comentó en la publicación.

De igual manera, Trevi respondió a los que siguen con cariño su carrera y su música y no están recordando su pasado o están opinando sobre el cuerpo de los demás, agradeciendo los elogios que tienen hacia ella. "A los que dicen cosas lindas, los amo con toda mi almaaaaaa", expresó la artista.