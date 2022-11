Enrique Iglesias sobre el accidente que tuvo con el dron: “lo que hice fue una gran estupidez”

El sábado 30 de mayo de 2015 Enrique Iglesias había brindado un concierto en Tijuana, México en donde tuvo un accidente con un dron que le produjo un profundo corte en la mano. Si bien era parte del espectáculo manipular el aparato, el propio artista reconoció que hubo cierta irresponsabilidad de su parte. “Lo que hice fue una gran estupidez", había declarado el intérprete.

Tras l?anzar su décimo disco de estudio llamado “Sex and Love", Enrique Iglesias se había embarcado en una larga gira con paradas en Estados Unidos, América Latina, Asia África y Europa. El tour había empezado en febrero de 2014, y catorce meses después llegó a México. En ese país, estaba actuando ante 12.000 personas en la Plaza Monumental de Playas, en Tijuana, cuando en un momento del concierto, como ya había hecho en otras ocasiones, agarró el dron que sobrevolaba el escenario con la intención de mostrar al público lo que veía él. Pero, al intentar manipularlo, las hélices le produjeron un profundo corte en dos dedos de la mano derecha.

Luego de sufrir el accidente, Enrique Iglesias se dibujó con su propia sangre un corazón en la remera.

Rápi?damente, le atendieron tras el escenario y le vendaron la mano para detener la hemorragia. Le recomendaron que suspendiera el show, pero él no lo hizo y continuó cantando media hora más. Incluso dibujó un corazón con su propia sangre en su remera blanca. En cuanto terminó el concierto, fue trasladado a Los Ángeles donde fue sometido a una cirugía reconstructiva. Su representante, Joe Bonilla, indicó en su Twitter: “¡Una muestra más de su profesionalismo! El show debe de continuar”.

Los médicos le sugirieron suspender el show, pero Enrique Iglesias continuó con el espectáculo.

Las imágenes del accidente de Enrique Iglesias dieron la vuelta al mundo y, lo que parecía un pequeño percance, fue en realidad un accidente serio que ocasionó en el artista secuelas dolorosas. Luego de dos días de incidente, el artista publicó en su sitio web sobre la cirugía reconstructiva a la que se sometió: “la operación se prolongó más de lo esperado ya que los daños han sido un poco peor de lo valorado inicialmente. He sufrido una fractura que necesitaba ser corregida, además de la cirugía reconstructiva”.

En una entrevista que brindo cinco meses después del accidente Enrique Iglesias dijo: "Estoy bien, ya me he recuperado al 100%. Fue solo un susto, gracias a Dios. Podía haber perdido parte del dedo, pero tuve un buen doctor que me ayudó muchísimo y ha salido todo bien. Ya estoy recuperado casi totalmente. No siento la punta del dedo, pero todavía tengo dedo".