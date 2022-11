El motivo por el que Sylvester Stallone odiaba a Arnold Schwarzenegger

El cine de los ‘80 y los ‘90 contaba con pocos nombres que se destacaban en las carteleras, por eso, la disputa por el protagonismo en una nueva película era total. En aquellos tiempos, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger solían ser los representantes del género de acción y las grandes producciones se los disputaban. Sin embargo, también existía una gran competencia entre ellos que pudieron superar con el correr de los años y con sus carreras completamente consagradas.

Aunque ahora se llevan a las mil maravillas y han colaborado incluso en algunas películas de la saga Los indestructibles, ninguno de los dos parece olvidar esos años de enfrentamiento e incluso de juego sucio. El protagonista de sagas como Rocky o Rambo ha querido ofrecer un claro ejemplo de esa lucha por destacarse sobre el otro. En 1992, Stallone protagonizó junto a la icónica Estelle Getty una de las películas más sobresalientes del año, ¡Alto! O mi madre dispara.

El actor dijo que aceptó ese proyecto porque había oído que Schwarzenegger estaba deseando protagonizar la aventura.

En los comienzos de sus carreras, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger estaban enemistados porque competían por lo mejores papeles en el cine de acción.

"Hubo una época en la que no soportábamos estar en la misma galaxia. De verdad que nos odiábamos. Y él era muy listo. Se paseaba por la ciudad diciendo: 'Estoy deseando hacer esta película'. Entonces yo llamaba rápidamente a mi manager y le decía: 'Quítale eso ahora mismo, dame opciones'. Al final conseguí el papel y pensé: 'Esto es una mierda'", comentó el actor de 76 años.

Sin embargo, Stallone considera que su ahora amigo y él están "empatados" en lo que a comedias absurdas se refiere. "Por lo menos yo no tuve que quedarme embarazado en una película, Arnold, estamos empatados", bromeó acerca de la película Junior, de 1994, en la que el médico al que da vida el intérprete acaba esperando su propio hijo en su intento por desarrollar un fármaco que facilite la gestación a las mujeres.

Ahora Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger con grandes amigos.

En su aparición de este jueves en el programa de Jonathan Ross, que se emite en la cadena británica ITV, Sylvester Stallone también reveló que en sus tiempos en la saga Rocky lo llevaron a entrenar con auténticas leyendas del boxeo, como Mohamed Ali, que no se lo pusieron en absoluto fácil.



"Joe Fraser hizo que me dieran once puntos, y eso pasó tras dos segundos de combate. Earnie Shavers casi me mata sin intentarlo", apuntó.