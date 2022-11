Esta es la cantidad de pastillas que toma Thalía para soportar la enfermedad de Lyme

Thalía sintió los primeros síntomas de Lyme hace 15 años durante su primer embarazo. Desde el momento que se lo detectaron, la artista ha intentando concientizar de esta condición sin ponerse en el lugar de víctima pero lo cierto es que tiene momentos realmente duros y de mucho dolor corporal. La presentadora Lili Estefan habló sobre la enfermedad de su amiga, cómo la acompañó todo este tiempo y reveló la cantidad considerable de pastillas que la mexicana ingiere para poder soportar el malestar físico.

A la primera persona que la cantante consultó fue a una de sus íntimas amigas, Lili Estefan, y cuando la presentadora le dijo que sus molestias no eran un signo de normalidad, es que pronto acudió a un médico. “Yo recuerdo la primera llamada de Thali preguntándome: ‘¿Flaca cuando tú estabas embarazada y diste a luz, te quedaste con muchos dolores en el cuerpo?’ Yo le dije que no y una semana después me llamó para decirme que, al parecer, tenía Lyme”, recordó Lili Estefan, sobrina del reconocido productor Emilio Estefan.

Thalía y Lili Estefan comparten una gran amistad de muchos años.

En entrevista con la prensa durante la alfombra azul, con motivo de la premier del docu-reality Los Montaner del cantautor Ricardo Montaner y su familia, platicó que la mamá de su pareja de aquel entonces, conocía a un médico especialista en ese padecimiento y, de inmediato, Thalia hizo cita con él.

“Todos nos juntamos y tratamos de ayudarla porque había pasado su embarazo ya con la enfermedad y yo creo que su preocupación más grande era si Sabrina pudiese tener algún problema. Por fortuna, no nació infectada pero imagínate como madre, acabada de nacer la niña y tú te das cuenta que tienes una enfermedad que no se cura”, comentó la conductora de El Gordo y la Flaca a Quién. Lili, quien es amiga de la intérprete de No me enseñaste desde hace más de dos décadas, resaltó que para contrarrestar los dolores que la también actriz de 51 años padece, debe ingerir una cantidad considerable de analgésicos aunado a otro tipo de medicamentos.

Lili Estefan conoce la condición de Thalía desde el momento que se lo detectaron.

“Cada cierto tiempo tiene que tomarlos y son como para un caballo, yo he estado ahí y es la mano entera llena (de pastillas)”. Aunque pareciera que Thalia suele estar bien en ocasiones, dijo, lo cierto que hay días en que no se para de la cama. “Pero al día siguiente se levanta y vuelve a arrancar. Yo sé que en ocasiones lo ha pasado feo, fuerte, pero es tan positiva, tan niña, tan loca que ella lo sobrepasa. El amor de los amigos es fundamental y ella como que ya se programó para eso. Ella dice: ‘Dios me ha dado tanto que a todos nos toca llevar ciertas cruces y esta me tocó a mí’, lo hablamos siempre”.

Aunque pareciera que el Lyme no es frecuente que le ocurra a las personas, Lili Estefan asegura que sí lo es y que gracias a la esposa de Tommy Mottola es que mucha gente ha puesto atención en su salud a fin de tomar acciones inmediatas y evitar el avance.

Detectaron que Thalía padecía el Lyme desde el momento de su primer embarazo. Lili Estefan estuvo allí para acompañarla en el todo el proceso.

“Ella ha creado mucha conciencia; incluso yo aprendí y cuando voy a lugares donde hay venados que tienen la garrapata, hay que tener mucho cuidado”, advirtió. El Lyme es causado por la bacteria llamada Borrelia burgdorferi (B burgdorferi) que transmiten parásitos como la garratapa y puede provocar fiebre, sarpullido, parálisis facial o cerebral, artritis, dolores intensos de cabeza, mareos, neuralgia, dolor intermitente en los tendones, músculos, articulaciones y huesos, entre otros.

Cuando Thalía no se siente bien, Lili Estefan sabe que no debe molestarla, ella regresará cuando esté mucho mejor para hablar y verse.

“Cuando Thalia está en crisis tiene que cambiar su alimentación, pero después regresa y se come todo Nueva York. Tiene que quitar el estrés, es una enfermedad complicada pero no se le nota a nuestra amiga, ha sabido manejarla con tanta elegancia, no se hace la víctima. A veces me dice: ‘estoy mal, te llamo en una semana’, y cuando se recupera me llama”, concluyó Lili Estefan.