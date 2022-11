La relación llena de amor de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

A lo largo de su historia de amor, Enrique Iglesias y Anna Kournikova mantienen poco más de dos décadas de relación, y si bien siempre ha tratado de mantener su vida privada en reserva, se sabe que en todos estos años ha reinado mucho amor en la pareja, lo que la han convertido en una de las más sólidas del ambiente artístico. Así también, esos sentimientos se potenciaron con la llegada de sus tres hijos, Lucy, Nicholas y Mary.

Asimismo, Enrique y Anna demuestran el amor que se tienen al hacer alguna declaración ante los medios de comunicación y a través de las publicaciones en sus redes sociales. Siempre con mucha sobriedad y respeto, en estos más de 20 años nunca fueron protagonista de ninguna polémica de pareja, y muy por el contrario cada vez que pueden se muestran juntos y con la química intacta entre los dos.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son una delas parejas más sólidas del medio.

Como ocurrió en junio pasado cuando Anna sorprendió a muchos de sus fans al festejar su cumpleaños número 41 y mostrarse rodeada de sus tres hijos y de Enrique Iglesias, su gran amor.

Enrique Iglesias y su pequeña hija Mary.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova como padres

Si de algo están orgullosos tanto Enrique Iglesias como Anna Kournikova, es del gran paso que dieron al convertirse en padres. “Ser padre es algo que nunca me imaginé cómo iba a hacer, pero me siento muy afortunado y soy feliz cuando estoy con ellos y si no estoy arriba del escenario, definitivamente necesito estar en casa con ellos", comentó el cantante en una entrevista.

Además, el artista tiene muy claro que lo más importante es ser un buen padre. “Mi intención es educarlos adecuadamente. Siempre que sean buenos niños, estén sanos y disfruten la vida", expresó Enrique.

Según lo dicho por el cantante, están pasando por uno de sus mejores momentos y con la compañía de sus hijos, se sienten “realizados”.