El tierno romance entre Thalía y Diego Schoening cuando estaban en “Timbiriche”

El pasado domingo 6 de noviembre, el cantante Diego Schoening fue el primer eliminado del reality Show de Televisa “¿Quién es la máscara?” y los fans recordaron su noviazgo con la famosa cantante Thalía cuando formaron parte de “Timbiriche”.

El artista de 53 años se despidió del reality con lágrimas en los ojos. “Prometí no llorar. Desde el primer día que entré al programa se me vinieron miles de sentimientos, pues aquí comencé mi carrera, aquí está mi historia. Es muy difícil dar vida a un personaje como Bot. Fue una experiencia maravillosa”, dijo Diego.

Tras la despedida de Diego del reality, muchos fans comenzaron a recordar la historia de amor que existió entre el cantante y la actual esposa del productor Tommy Mottola.

Thalía y Diego Schoening fueron una de las parejas juveniles más populares de los 90'.

Historia de amor de Diego Schoening y Thalía

Diego y Thalía se convirtieron en una de las parejas juveniles más populares luego de que en los 90’ se conocieran y enamoraran estando en la agrupación “Timbiriche”.

Diego Schoening y Thalía se conocieron cuando formaron parte de "Timbiriche".

En aquel entonces la joven pareja era una de las más queridas del público, pero recién en 2021, en el programa “Chisme No Like”, Diego habló de la relación lo unió a Thalía. "Todos los integrantes la conocimos al mismo tiempo, cuando ella empezó y llegó a Timbiriche. Entonces, empezamos a salir. Nació el romance, nació el amor y anduvimos un buen rato", reveló Diego.

Asimismo, en ese momento, el cantante reconoció que la intérprete de “Amor a la mexicana” seguía siendo atractiva. "A quien no le gusta Thalía todavía, está guapísima, mujer exitosa, nadie le hace el feo", expresó.

¿Diego Schoening le robó Thalía a Erik Rubín?

En una ocasión en el programa de YouTube de Alex Montiel, Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta, dejó entrever que Diego le había robado el amor de Thalía. Al respecto de esto, Schoening aclaró en “Chisme No Like” que él y Erik son buenos amigos. "Erik y yo nos queremos muchísimo, pero muchísimo. Son cosas que pasamos de chavos y que si en su momento él me hubiera dicho, me hubiera alejado, lo hubiera pensado, lo hubiéramos platicado y creo que fue un momento en el cual nos ganó la batalla del amor y en la guerra y en el amor siempre hay perdedores, lo que él me dijo no lo tomé como algo que fuera muy en serio, pero se dio y ni modo. Ya le tendré que pedir disculpas", expresó Diego.