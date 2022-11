El mayor sueño de Millie Bobby Brown es interpretar a Britney Spears en una biopic

Millie Bobby Brown no para de cosechar éxitos desde que fue descubierta desde muy pequeña para interpretar a la tímida y excéntrica Eleven en Stranger Things, una de las producciones más vistas de Netflix. Pero su carrera no se quedó allí, comenzó a avanzar a pasos agigantados para luego convertirse en Enola, la hermana de Sherlock Holmes y protagonista de su propia historia. En una reciente entrevista en el programa de Drew Barrymore, la también actriz le preguntó cómo le gustaría continuar y la joven detective reveló su mayor sueño actoral: interpretar a Britney Spears. ¿Cómo la ves sobre un escenario cantando los grandes hits de la Princesa del Pop?

La estrella de Stranger Things de 18 años, lo admitió durante una charla en la parte trasera de un coche en el episodio del lunes de The Drew Barrymore Show. Drew de 47 años, también se unió a ella por haber comenzado sus carreras como actores infantiles antes de consagrarse como grandes actrices con papeles más adultos.

Millie Bobby Brown estuvo en el programa de Drew Barrymore y reveló que le encantaría interpretar a Britney Spears en una biopic.

"¿Qué te gustaría hacer después?", preguntó Drew hacia el final de su entrevista en el auto, añadiendo que podría ser después de que Stranger Things termine o incluso años más tarde. "Quiero interpretar a una persona real", respondió Millie, indicando que quería interpretar a Britney Spears. "Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo", explicó la actriz de Enola Holmes.

Millie también señaló que las dos compartían la experiencia de "crecer en público" y sugirió que detectaba sentimientos similares cuando veía viejas entrevistas con la intérprete de Me against the music. "No la conozco, pero, cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la forma adecuada. Y sólo la suya", dijo.

Millie Bobby Brown quiere interpretar a Britney Spears en sus épocas de esplendor.

La actriz no compartió ningún detalle sobre el tema en el que se centraría su imaginaria película biográfica de Britney, aunque su edad sugeriría que podría ser ideal para interpretar a la cantautora cuando estaba en la cima de su fama, mientras que probablemente sería demasiado joven para retratar de forma convincente a una Britney más madura en medio de su drama de tutela.