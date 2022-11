El insólito y emotivo pedido que le hizo la hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán a Santa Claus

Gabriel Soto y Geraldine Bazán fueron una de las parejas más queridas de la farándula latina. En 2017 la pareja llegó a su fin por una supuesta tercera en discordia. Su nombre es Irina Baeva, la cual se convirtió en la pareja de Gabriel meses después de que se oficializara la separación.

Pese a las diferencias que tuvo la pareja, ambos han procurado mantener un ambiente sano para sus hijas, Elissa y Miranda. Sin embargo el proceso de divorcio no ha sido sencillo para las pequeñas. Aunque han pasado casi cinco años de la separación las niñas todavía no pueden aceptar que sus padres no estén juntos.

Geraldine Bazán junto a sus dos hijas.

Esta información fue revelada por la propia Geraldine Bazán en el programa "Montse y Joe". En la conversación con las conductoras, la actriz expresó que “al principio” de su separación, “obviamente” sus hijas deseaban que regresaran.

Durante la charla la popular actriz afirmó que: "Uno de los papás de las niñas (amigas de sus hijas)... Los niños iban con el Santa Claus y le decían qué querían, y entonces estaba tomando (filmando) a todos los niños y llega y me enseñó un video (en el) que Miranda le pidió a Santa Claus que quería que sus papás estuvieran juntos".

Gabriel Soto junto a sus dos hijas.

Además la expareja de Gabriel Soto agregó: "Ellas están muy bien (...) Tienen una increíble relación con su papá y conmigo, de confianza, de amor. Son unas niñas amadas, protegidas, queridas, apapachadas".