¿Danilo Carrera está celoso por el noviazgo de su ex Michelle Renaud y Matías Novoa?

En su momento, Danilo Carrera y Michelle Renaud tuvieron un gran romance donde ella aseguraba estar muy enamorada. Ahora, la actriz está de novia con Matías Novoa y recientemente expresó que es la mejor relación amorosa que tuvo, e incluso siete como si estuvieran casados. Tras estas declaraciones de su expareja, Carrera fue consultado por los medios de comunicación si siente celos por lo expresado por Renaud.

Danilo Carrera y Michelle Renaud vivieron un gran romance.

"No me siento nada; no siento nada. Ni es algo que viva o sea parte de mi día a día, pero es como tiene que ser", advirtió Carrera a los medios de comunicación. "Me alegra muchísimo que lo diga, que Michelle esté en ese momento", expresó el actor.

Asimismo, sobre los dichos de su expareja, Danilo prefiere mantenerse al margen de la situación y asegura que es algo que le compete sola a Michelle y su nuevo novio. "Solo le puedo desear lo mejor. No soy quién para opinar. Nada más le deseo lo mejor, que le vaya increíble y que sea la mujer más feliz del mundo. No tenemos ninguna relación ahorita. Si grabamos algún día o hay algún acercamiento, va a tener todo mi amor y todo el apoyo de mi parte", dijo Carrera.

Danilo Carrera prefiere mantenerse al marge de la relación de Michelle y Matías.

Luego de que el romance de Michelle Renaud y Danilo Carrera terminara, se especuló que una de las razones de la ruptura fue que el actor no quería ser padre, pero al parecer es algo que a reconsiderado. "Voy a ser papá. ¡No todavía, tranquilos! Pero son experiencias que vas sumando en la vida. Antes no entendía que tenías que pasar por algo para llegar a algo mejor para aprender. No estoy hablando de una relación en específico, estoy hablando de tu proceso de vida, aprender algo de ciertas personas para llegar al momento que estoy ahorita y, la verdad, no cambiaría nada", finalizó.