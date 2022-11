Carmen Villalobos cuenta por que no tuvo hijos con Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo mientras estuvieron casado durante 13 años. Sin embargo, luego de varias especulaciones, hace unos meses los actores sorprendieron a todos al anunciar su divorcio. Lo que siempre llamó la atención en la relación de los colombianos es que a pesar de haber estado juntos durante más de una década, tomaron la opción de no tener hijos.

En ese sentido, Sebastián Caicedo afirmó en una reciente entrevista que no cierra la posibilidad de formar una familia con hijos, cosa que con Carmen no fue posible. Estas declaraciones del actor podrían estar dando una señal del que pudo ser una da las razones de la ruptura con Carmen Villalobos, aunque no hay ninguna versión oficial de los motivos que los llevaron a divorciarse.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se divorciaron después de 13 años de casado.

¿Por qué Carmen Villalobos no quiere tener hijos?

Tras su separación con Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos se ha convertido en una de las soteras más codiciada de la industria del entretenimiento.

Lo que sí tiene en claro la actriz colombiana es que no quiere ser mamá, y esto lo hizo saber respondiendo a sus fans a través de redes sociales, donde explicó las razones por las que nunca tuvo hijos con su exesposo.

Carmen Villalobos no tiene planes de ser mamá.

Sus seguidores le preguntaron porque nunca tuvieron una familia, a pesar de que estuvieron 13 años juntos, y Carmen dio sus verdaderas razones. “Esa pregunta es muy complicada porque a veces uno se anima y dice ‘qué rico’, otras veces se me quitan las ganas por completo. Después otra vez lo vuelvo a ver y digo: ‘mmmm, ¿por qué no?’. Veo a mis amigas con bebés y digo que tal vez sí”, dijo la artista.

Lo que sí es un hecho, es que la estrella ha asegurado que no es nada sencillo cuidar un bebé, ya que es una gran responsabilidad y, por el momento, prefiere hacerse cargo de sus mascotas quienes también forman parte de su familia. “Tengo tres bendiciones peludas y pienso que con perritos es difícil, ¡imagínate con bebés de verdad! No sé. La última palabra sólo la tiene Diosito. Está muy complicado traer un bebé al mundo”, finalizó Carmen Villalobos.