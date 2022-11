Así fue el polémico romance entre Livia Brito y José Ron

La participación del actor mexicano José Ron en el reality show de Televisa “¿Quién es la máscara?” fue una de las favoritas del público, y tras su reciente eliminación los fans recordaron el polémico romance que mantuvieron con la actriz cubana Livia Brito.

Asimismo, José utilizó sus redes sociales para contar que, a pesar de estar contento con su desempeño, también fue todo un desafío estar bajo el disfraz del personaje en el reality, ya que aseguró que estuvo a punto de desmayarse. “Estuvo duro porque mi personaje, yo estaba todo cerrado, pero en la parte de la cara el espacio era muy limitado y aparte de ser limitado no había mucha ventilación para agarrar oxígeno. Hay unas pruebas de ensayo que hacemos para ver la máscara, el vestuario y desde el ensayo dije: ‘voy a soltar con energía para ver cómo me siento, para probar todo’. Desde el ensayo me di cuenta que me faltaba mucho el aire”, expresó Ron.

Los fans recordaron el romance que tuvieron Livia Brito y José Ron.

Historia de amor de José Ron y Livia Brito

José y Livia trasladaron su amor de la ficción a la vida real. Si bien en este momento cada uno se encuentra con nuevas parejas, siguen manteniendo una relación de amistad, ya que su ruptura se dio en buenos términos. Los actores coincidieron en 2015 siendo los protagonistas de la telenovela “La Desalmada”, y la química que se dio entre la pareja en ese momento los llevó a tener un romance, aunque un año antes ya habían trabajado juntos en la producción "Muchacha italiana viene a casarse".

Livia Brito y José Ron trasladaron su amor de ciencia ficción a la vida real.

Los rumores que trascendieron en los medios de comunicación apuntaban a que José y Livia mantuvieron siempre su romance en secreto ya que era sabido públicamente que la cubana era novia del cantante colombiano Danny Frank. Asimismo, el romance entre José y Livia terminó por una supuesta infidelidad de la cubana, con Lenny de la Rosa, que a su vez estaba en una relación con la cantante Fey.

Sin embargo, los famosos nunca hablaron al respecto, pero hace unos meses, cuando Livia Brito y José Ron participaron del programa "Hoy" donde Andrea Legarreta, la conductora les consultó sobre su romance.

Con cierta incomodidad, Livia fue quién terminó con los rumores y aseguró que mantienen una linda amistad y cada uno se encuentra en una relación estable y con planes de familia. "Como con otras ex parejas, estoy trabajando con él, me llevo muy bien con él, como con Lalo Santamarina, como con Marlene, como con Marjorie y estoy disfrutando del éxito que está pasando y eso ya es pasado", afirmó Brito