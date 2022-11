La cita fallida entre Cameron Díaz y Matthew Perry

En las últimas semanas, Matthew Perry aparece en los titulares más de lo normal. Es que decidió escribir un libro de memorias en donde cuenta todas las experiencias inolvidables de su vida y de su carrera como actor, además de su problema con las adicciones, los romances fallidos y las estrellas de Hollywood que no le agradan, como Keanu Reeves. Entre las mujeres de la industria del espectáculo con quienes salió, se mencionó el nombre de Cameron Díaz, pero la cita que tuvieron fue una de las peores de la historia. ¿Querés saber qué paso?

En sus nuevas memorias, tituladas Friends, Lovers And The Big Terrible Thing, Matthew Perry de 53 años cuenta que se citó con la estrella de Ángeles de Charlie después de que ella se separara de Justin Timberlake en 2007. No obstante, las cosas no salieron como esperaba, ya que al encontrarse cara a cara con la actriz, le pareció que ella se habría emborrachado y mostró poco interés en él antes de darle un puñetazo en la cara por accidente.

Existió una cita entre Matthew Perry y Cameron Díaz que no resultó como lo esperaban.

Según relató, las cosas parecieron tomar un giro extraño mientras jugaban al Pictionary, ya que él dijo "algo ingenioso" a Cameron, quien supuestamente quiso golpear su hombro, pero terminó pegándole en la cara "accidentalmente". En las páginas de su libro, Matthew también habla de su romance de corta duración con Julia Roberts y de su decisión de terminar con ella.

La ex pareja salió durante unos meses a finales de 1995 y hasta el año siguiente, después de conocerse en el rodaje de su participación como invitada en Friends. Sin embargo, él decidió poner fin a su fugaz romance debido a sus inseguridades y a la intensa presión que sentía porque ella lo dejara antes.

Matthew Perry y Julia Roberts salieron durante un tiempo hasta que él decidió dejarla porque sentía que era "poco" para ella.

"¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, doblado, sin amor", escribió el actor. "Así que en lugar de enfrentarme a la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts", compartió Perry en su libro.