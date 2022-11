Esto fue lo que respondió Mon Laferte por las críticas que recibió al casarse siendo feminista

Todas las ideologías tienen su rama más ortodoxa, incluso el feminismo, que en los últimos años se ha convertido en la máxima expresión a nivel mundial por la gran visibilización y crecimiento del movimiento. Sin embargo, en algunas cuestiones no se ha llegado a un acuerdo unánime y uno de estos planteos tiene que ver con el matrimonio. Mon Laferte es una de las artistas más representativas de latinoamérica no sólo por su música sino también por las múltiples ocasiones en las que ha manifestado sus puntos de vista feministas, no obstante, esta vez le tocó salir a responder a ese mismo feminismo que abraza al recibir críticas por haberse casado. ¿Qué dijo la cantante?

El pasado 22 de octubre, Mon Laferte sorprendió a sus seguidores al anunciar, en su cuenta de Instagram, que se había casado con el músico Joel Orta, papá de su hijo Joel. “Acepto, te amo Joel. Hasta el infinito y más allá”, escribió la cantautora chilena junto a dos imágenes de su enlace matrimonial. Durante un encuentro con la prensa, para dar a conocer la etapa final de su gira, la intérprete de Tu falta de querer admitió que antes no tenía en la mente el deseo de casarse, pero al conocer a Joel Orta todo cambió y quiso llegar al altar con él.

Mon Laferte fue criticada por casarse con Joel Orta y defender el feminismo.

“Es lindo hacer una ceremonia, es lindo el acto de juntarte con todas las personas que son importantes en tu vida, y contarles que elegí a Joel para que me acompañe, que es el papá de mi hijo y quiero estar con él el mayor tiempo posible y apoyarnos mutuamente, es bonito compartir esto con la gente que amas”, declaró de acuerdo con el periódico El Universal.

Mon Laferte mencionó que quienes la han criticado por haberse casado siendo feminista, posiblemente no están informados sobre este movimiento, porque está ideología no está peleada con el matrimonio. “No creo que choquen, para mí, entender el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte, no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar, pero lo principal es que no queremos que nos violen, que abusen de nosotras, entonces no me hace sentido. Aunque yo me case, sigo pensando que podemos decidir sobre nuestro cuerpo”, indicó.

A Mon Laferte le costó mucho poder ser mamá. Finalmente, llegó Joel, se casó y formó una familia que la hace muy feliz y feminista porque así lo eligió.

Comentó que aún siendo mamá del pequeño Joel, sigue apoyando el derecho a abortar y si su deseo fue casarse de blanco, nadie puede criticarla. A la cantante le parece absurdo que la critiquen por haber llegado al altar. En febrero de este año, la artista de 39 años anunció el nacimiento de su hijo Joel, y en redes ha compartido algunas fotos de él. "Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos. Ha sido un año muy duro, muy difícil", dijo el año pasado.