¿Adamari López dice adiós a la televisión?

Sin lugar a dudas, Adamari López es considerada una de las figuras latinas más queridas del mundo del espectáculo, quien ha logrado conquistar los corazones de sus fanáticos con sus trabajos como actriz y conductora.

Si bien hace varios años ya se ha alejado de la actuación, la celebridad está enfocada en los proyectos televisivos “Así se baila” y “hoy Día”. Es precisamente en su programa matutino donde la conductora sigue deleitando y enamorando a sus seguidores todas las mañanas. Desde hace unos meses, se ha dicho que el programa “hoy Día” llegaría a su fin después de cubrir el Mundial de fútbol que se celebrará a finales de este año en Qatar, pero ahora parece que lo hará antes.

El programa "hoy Día" terminaría antes que arranque el Mundial de Fútbol.

¿Adamari López dice adiós a "hoy Día"?

De acuerdo con el programa "Chisme no like", el matutino de Telemundo conducido por la puertorriqueña saldría del aire el próximo 19 de noviembre, según informaron Javier Ceriani y Elisa Beristain. “El programa ‘Hoy Día’ termina el 18 de noviembre, se terminó ese paupérrimo programa, que nunca debería haber existido. Después del mundial, (el espacio) lo agarra otros ejecutivos y otra administración y sacan este programa”, indicó Ceriani.

Adamari aún no se ha pronunciado sobre esta información.

Los conductores de “Chisme no like” aseguraron que el programa llegará a su fin debido a los cambios administrativos que se darán, pues hay problemas internos. “Tantas denuncias que hicimos con respecto a cómo se manejó ‘Hoy día’ que Telemundo decidió poner un departamento de Recursos Humanos solo para recibir las quejas del programa ‘Hoy día’ que nosotros vinimos denunciando con Patsy Loris y Sabrina Zambrano. Se ha juntado todo el personal del programa a quejarse y Telemundo está tomando medidas”, agregó.

Hasta el momento ni Adamari ni Nacho Lozano se han pronunciado sobre el final de “hoy Día”. Por otra parte, la conductora estará participando en el programa de la misma televisora "¿Qué dicen los famosos?". "Yo fui, me divertí muchísimo y no les voy a contar lo que pasó, pero estuvo muy bueno el show". "No se pueden perder ese show porque estuvo espectacular", declaró López.