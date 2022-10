Jada Pinkett Smith publicará su libro de memorias “sin filtros”

El 2022 no pudo pasar desapercibido en ningún contexto y será recordado como el año que revolucionó corazones, mentes, entregas de premios, matrimonios y a la televisión internacional. Durante algunas semanas, Jada Pinkett Smith estuvo en el centro de las miradas por el lamentable episodio que vivió su marido, Will Smith, al abofetear a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Ahora, acaba de comunicar que una editorial aprobó su autobiografía, y allí no piensa callarse nada.

Jada Pinkett Smith tiene toda una vida de pensamientos que le gustaría plasmar. La actriz, cantante, empresaria y co-presentadora del programa de Facebook Watch Red Table Talk ha llegado a un acuerdo para publicar lo que la editorial Dey Street Books denomina un “libro de memorias honesto y apasionante” que tratará, entre otros temas, su “complicado matrimonio con Will Smith”.

El libro no tiene título y está previsto para el próximo otoño de Estados Unidos. “Jada Pinkett Smith relata las lecciones aprendidas en el transcurso de un viaje difícil pero fascinante: una montaña rusa desde las profundidades de la depresión suicida hasta las alturas del redescubrimiento personal y la celebración del auténtico poder femenino”, se lee en el anuncio del jueves de Dey Street, un sello de HarperCollins Publishers.

Jada Pinkett Smith publicará su autobiografía en la que no piensa tener "filtros".

Según el anuncio, Pinkett Smith relatará su “educación poco convencional en Baltimore”, su amistad con el fallecido rapero Tupac Shakur, su historia de amor con Smith y sus experiencias con la maternidad. “En crisis a los 40 años, Jada relata las insoportables decisiones que se vio obligada a tomar para redefinir su vida en todos los sentidos”, dijo la editorial.

Pinkett Smith, de 51 años, es conocida por películas como Collateral y The Matrix Reloaded, así como por su lucha contra la depresión y la alopecia areata, el origen de la infame broma de Chris Rock en la ceremonia de los Oscar de este año. Cuando el comediante Chris Rock comparó su cabeza afeitada con el look de Demi Moore en G.I. Jane, Will Smith -que publicó su propio libro de memorias el año pasado- sorprendió al mundo al pasar de su asiento en primera fila al escenario y abofetear a este presentador de los premios Oscar.

Jada Pinkett Smith aseguró que hablará de su complicado matrimonio con Will Smith.

Pinkett Smith se refirió a la bofetada dos meses después, en un episodio de Red Table Talk, diciendo que el incidente había provocado que miles de personas se pusieran en contacto con ella para contarle sus propias experiencias con la alopecia areata. También dijo que esperaba que “estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse”.