Esta es la increíble fortuna de Rihanna

Aunque Rihanna no lanza música solista desde 2016, no deja de ser una de las mujeres jóvenes más multimillonarias del planeta debido a su faceta de empresaria. Su talento sobre un escenario es sublime pero lo cierto es que sus marcas de cosméticos y lencería han ayudado con creces a engordar su capital y desde Forbes han arrojado cifras exorbitantes que no paran de crecer.

Desde que se dio a conocer que Rihanna será la gran artista del Super Bowl, la expectativa sólo crece. Y es que desde hace tiempo que la celebridad dejó de ser tan solo una cantante, para convertirse en una empresaria, actriz, diseñadora de moda y dueña de una de las compañías de cosméticos más importantes de los últimos años. Tomando en cuenta todos estos ingresos.

Es sabido que Rihanna es una de las artistas con mayor valor en la industria. Aquello no solo hace referencia a su innegable talento, sino que también habla de su patrimonio. En 2019, Forbes la nombró la cantante femenina más rica del mundo. Es que a sus 31 años, ya acumulaba $600 millones de dólares, dejando atrás a Madonna con $570 millones, Céline Dion con $450 millones y Beyoncé con $400 millones.

En este sentido, es claro que dinero no le falta a la exitosa cantante. No obstante, recientemente su fortuna sufrió una modificación: dejó de ser millonaria, para convertirse en multimillonaria. Si bien Robyn Rihanna Fenty -como se llama realmente- no ha lanzado un nuevo álbum en solitario desde Anti en 2016, su impasse en la música no consiguió afectar el total de su patrimonio gracias a sus otros proyectos.

El más exitoso de todos ellos fue Fenty Beauty, su marca de cosméticos. En 2017, la cantante lanzó una importante gama de maquillaje en más de 40 tonos que se adaptan a todo tipo de piel. Con solo su primer mes de ventas, obtuvo $100 millones de dólares y más de $550 millones en su primer año. Pese a que esto ocupa un buen porcentaje en el total de ingresos de la artista, también es necesario reconocer el lanzamiento de Savage x Fenty en 2018, su línea de lencería con la que continuó acumulando dinero.

Su trabajo en la industria de la música, como actriz, con sus propias compañías y con publicidad, le permitieron a Rihanna alcanzar un patrimonio de $1.7 mil millones de dólares. Según las estimaciones de Forbes, se trata de la cantante más rica del mundo entero, aunque también la segunda artista femenina con mayor cantidad de dinero, quedando por debajo de Oprah. Celebrity Net Worth asegura que la artista obtiene, por lo menos, $70 millones al año.