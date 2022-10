Daniella Navarro habló sobre el procedimiento estético que puso en riesgo su vida

La ex participante del reality show “La Casa de los Famosos 2” Daniella Navarro contó en una entrevista el difícil momento de salud que atravesó cuando estuvo embarazada de su hija Uguiella de 5 años de edad, debido a un procedimiento estético que casi le cuesta la vida.

"Yo cometí una estupidez en mi juventud por acomplejada y por insegura. La gente no entiende que cuando estás en el medio uno quiere tener los estándares de belleza erróneos y en vez de inyectarme las pompis, me inyecté las pantorrillas con supuestamente una sustancia permitida", dijo Daniella.

"Diez años después, cuando salgo embarazada, mis piernas empezaron a deformarse. Celulitis contagiosa se llama, es como una infección que te da. Estaba embarazada y el tratamiento era consumir esteroides que podrían afectar el feto. Entonces era o mi bebé o las piernas", reveló Navarro.

En su juventud Daniella se inyectó un producto estético en las pantorrillas que le trajo serios problemas de salud.

Durante su embarazo, la salud de Navarro se vio seriamente afectada. "Yo pasé todo el embarazo con las piernas hinchadas, deformes, con dolor que no me las podían ni tocar. El papá de mi hija me ponía hielitos para calmarme", comentó.

A pesar de todo esto, Daniella mantuvo una actitud positiva, y el apoyo de su madre fue fundamental para sobrellevar este complicado momento. "Después cuando doy a luz, mis piernas cedieron. Dije: 'no pasa nada'. Cuando ella tenía dos años, empeoraron, y me tenían que poner una malla porque la sustancia se podía ir a para el corazón. Fue una cosa engorrosa, espantosa. Mi hija tenía apenas dos añitos y ahí empezó mi cuadro de depresión, de decir: 'soy una estúpida, una insegura', y de lamentar las cosas que uno hace en la juventud”, recordó Daniella.

Esta experiencia le sirvió a Daniella para disfrutar al máximo cada momento de su vida.

La actriz aseguró que vivió un clavario. "Fuimos a un médico aquí y nos cobraban un dineral. Me querían cortar las piernas. Fuimos a emergencias y me querían cortar las piernas. Mi mamá me decía ¿qué hacemos? Yo me fui para un parque y empecé a brincar con mi hija", contó Daniella

En su país natal encontró la solución. "Fui a Venezuela y encontré a un doctor maravilloso que ha tratado esa condición y encontré un esteroide al que el cuerpo reacciona. Cuando las piernas se me hinchan, me lo tomo. Es un tratamiento que tengo que hacer de por vida. Así tengo cinco años",

Esta experiencia le ha enseñado a Daniella a disfrutar cada momento de su vida. "Al final del día eso me ha fortalecido. Si algún día me tengo que cortar una pierna, voy a hacer una campeona con una sola pierna. Si llegara a pasar, Dios quiera que no. Uno aprende a no quejarse. Lo único que me puede derrumbar es la pérdida de un ser querido más. Dios no te da pruebas que tú no puedes superar. Soy una mujer aferrada a Dios. Es lo que quiero dejarle a mi hija: 'que la vida no es un día más, es un día menos', y hay que vivir, hay que ser feliz, no hay que quejarse por tonterías", finalizó