Trabajaron juntos, pero Dwayne “La Roca” Johnson no tiene idea de quien es Belinda

A pesar de haber trabajado con la cantante Belinda, el actor y luchador profesional Dwayne Johnson no tiene idea de quién es la actriz de origen español. “The Rock”, el apodo de la celebridad estadounidense, fue luchador profesional para la WWE hasta que en 2019 se retiró oficialmente para enfocarse en su carrera artística. Y la verdad es que a Johnson no le fue nada mal, ya que ha participado en varias producciones exitosas de Hollywood.

Entre los logros como luchador de "The Rock" se destacan diez “Campeonatos Mundiales”: ocho como Campeón de la WWE y dos como Campeón de la WCW. Asimismo, Dwayne Johnson también fue dos veces Campeón Intercontinental de la WWE y cinco veces “Campeón Mundial en Parejas”.

Como luchador, Johnson fue un multicampeón mundial.

Belinda es una reconocida cantante y actriz española-mexicana que comenzó a actuar de niña, cuando tenía solo diez años. En 2002 firmó con BMG y dos años más tarde lanzó su álbum debut, “Belinda”. Durante su primera década en la industria pop mexicana, la cantante se convirtió en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, con una vida personal muy publicitada, lo que la llevó a ser considerada “La princesa del pop latino”.

Belinda y "The Rock" en el set de la película "Baywatch"

Hasta la fecha, Belinda ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos de manera solista, siendo considerada como una de las mejores exponentes de su género. Además, a lo largo de su carrera ha ganado varios premios entre los que se destacan “TVyNovelas”, “Premios Oye!”, “Premios MTV Latinoamérica”, “Premios Lo Nuestro”, entre otros. Es así que gracias a su talento como actriz, la protagonista de “Bienvenidos a Edén”, además de tener papeles destacados en exitosas telenovelas, logó formar parte de importantes producciones de Hollywood compartiendo créditos con celebridades de la talla de Dwayne Johnson.

En 2017, Belinda logró reconocimiento en Hollywood tras participar en la película “Baywatch”, donde fue compañera de elenco de Dwayne “The Rock” Johnson y Zac Efron. Sin embargo, al parecer "La Roca" no la recuerda ya que, durante su visita a México, el actor fue cuestionado por su ex compañera de trabajo Belinda, y su primera reacción fue preguntar “¿Quién es?”.