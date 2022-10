¿Qué integrante de “Rebelde” fue la novia de Pablo Lyle, el actor sentenciado por homicidio involuntario?

El Luego de que culminara el juicio contra Pablo Lyle, el pasado 4 de octubre fue declarado culpable de homicidio involuntario. En 2019, el actor mexicano tuvo un incidente de tránsito en las calles de Miami donde le dio un golpe de puños a un ciudadano cubano, quien luego de estar hospitalizado durante cuatro días, finalmente falleció.

El proceso fue largo debido a varios retrasos en las audiencias donde se presentaron las pruebas de culpabilidad del actor, así como también el descargo en su defensa. Una vez culminadas las audiencias, fue encontrado responsable del delito de homicidio involuntario, lo que podría recibir una condena entre 9 y 15 años de prisión.

Sin embargo, recién el próximo 26 de octubre que se conocerá la sentencia final del actor de telenovelas mexicanas, quien a través de redes sociales recibió el apoyo de antiguos compañeros de trabajo, quien expresaron sus lamentos ante la determinación de la jueza estadounidense. Entre los actores y actrices que le brindaron su apoyo a Pablo Lyle destacan Mane de la Parra, Andrea Legarreta y Michelle Renaud. Sin embargo, faltaron las palabras de una de las exnovias del actor mexicano.

Pablo mantuvo un romance con Dulce María.

Pablo Lyle mantuvo un romance con una de las exintegrantes de “RBD”, con quien compartió créditos en otra producción juvenil, donde de hecho comenzaron una relación que duró poco más de un año. En 2009, la novia de Pablo Lyle era Dulce María, quien, al igual que el actor sentenciado por homicidio involuntario, se casó y formó una familia años después de su ruptura con Lyle. Es así que, muchos esperaban que los protagonistas de "Verano de Amor" siguieran manteniendo una relación cordial, y surgieron las especulaciones de que la ex pareja del actor le haga llegar su apoyo en este momento complicado que está atravesando su ex novio.

La relación entre Pablo y Dulce María duró poco menos de un año.

Sin embargo, la ex RBD no ha dado declaraciones respecto a Pablo Lyle, con quien tuvo mucha química en la telenovela “Verano de Amor”, misma que hizo que su relación se trasladara a la vida real, volviéndose una de las parejas más populares de aquellos años. No obstante, su historia de amor duró menos de un año y aunque volvieron a darse otra oportunidad, la segunda parte ya no fue tan buena, lo que los llevó a la separación definitiva.