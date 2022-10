La peculiar teoría de Christian Bale: su éxito se debe gracias a Leonardo DiCaprio

Es difícil dar por ciertas las palabras de Christian Bale cuando a lo largo de los años no ha hecho más que demostrar que es un actor perfectamente capaz de ponerse en la piel del personaje que sea. Su versatilidad y adaptabilidad han forjado una carrera que muy pocas celebridades de Hollywood podrían jactarse. Sin embargo, Bale acaba de compartir una teoría muy curiosa: él sostiene que su éxito se debe gracias al protagonista de Titanic, Leonardo DiCaprio.

Christian Bale agregó que "cualquier papel que consiga cualquiera" es sólo porque Leo no los ha querido, ya que siempre es la primera opción de la mayoría de las películas de la meca cinematográfica. Durante una entrevista con la revista GQ, Christian aseguró: "Sospecho que casi todos los que tienen una edad similar a la suya en Hollywood le deben su carrera a él, que pasa por cualquier proyecto. No importa lo que le digan. No importa la amistad que tengas con los directores. Toda esa gente con la que he trabajado varias veces, todos le ofrecieron cada uno de esos papeles a él primero. Una de esas personas me dijo eso. Así que, gracias, Leo, porque literalmente, él elige todo lo que hace. Y bien por él, es fenomenal".

Christian Bale en American Phycho.

Leo fue el primero en interpretar a Patrick Bateman en la película del año 2000, American Psycho, por delante de Christian - que también se dice que perdió otros cinco papeles en favor del actor de Titanic a lo largo de los años 90, incluyendo participaciones en This Boy's Life, junto a Robert De Niro, y What's Eating Gilbert Grape, con Johnny Depp.

El actor insistió en que no lo toma como algo personal, ya que "no se trata sólo de mí", y añadió: "No. ¿Sabes lo agradecido que estoy por conseguir cualquier cosa? Quiero decir que yo no puedo hacer lo que él hace. Yo tampoco querría la exposición que él tiene". Los rumores sobre los motivos por los que se dice que Leo renunció a American Psycho van desde que tenía diferencias creativas con Oliver Stone, que originalmente iba a dirigir la película, hasta que se reunió con Gloria Steinem, quien desaprobaba la "horrible violencia" contra las mujeres en la película.

Christian Bale tiene la teoría de que varios actores, incluido él, le deben sus carreras a los papeles que rechazó Leonardo DiCaprio.

La escritora de la película, Guinevere Turner, que escribió el guion con su directora, Mary Harron, dijo a Vice en 2020: "Mi amiga, que acababa de hablar con Gloria Steinem, dijo que llevó a Leonardo DiCaprio a un partido de los Yankees. Creo que le dijo: 'Por favor, no hagas esta película'. Viniendo de 'Titanic', hay todo un planeta lleno de niñas de 13 años esperando ver lo que harás y ésta será una película con una violencia horrible hacia las mujeres'".