Keanu Reeves se suma a Netflix para ser su propio director

Keanu Reeves es sinónimo de acción, adrenalina y de historias atrapantes. No sólo interpretó personajes que serán recordados por siempre en la industria cinematográfica sino que ahora se dedica a escribir novelas gráficas que ya llamaron la atención del gigante del streaming y las podremos ver también en formato película. Se trata de BRZRKR, una producción que habíamos adelantando a principio de año. La novedad es que encontraron director para el film y podría ser el propio Reeves quien se siente en la silla de dirección.

Keanu Reeves creó la novela gráfica BRZRKR junto al guionista Matt Kindt y el artista Ron Garney pero lo que ellos nunca esperaron es que este título tuviera las repercusiones que logró alcanzar llamando la atención de Netflix para producir una película basada en el cómic que sería protagonizada por el mismo Keanu Reeves. El proyecto aún está en sus primeras etapas de desarrollo.

Keanu Reeves en Matrix.

La película comenzó a tener forma con el guion que fue desarrollado por Mattson Tomlin, que trabajó en The Batman, y la semana pasada aprovechó Twitter para confirmar que el libro de BRZRKR ya está listo aunque hasta el momento Keanu Reeves no tuvo la oportunidad de sentarse a leer la historia que este libretista imaginó para el personaje que él interpretará para Netflix.

En una entrevista con Collider Keanu Reeves aseguró estar pensando en dirigir él mismo BRZRKR. “Sé que es mucho trabajo. Pero aquella película que dirigí, Man of Tai Chi, me convertí en su director porque era parte del proceso de escritura y no quería entregarlo. Yo estaba como, 'Oh, está bien, tengo que dirigir esto'. Todavía no he llegado a eso con BRZRKR. Tengo que leer el guión, pero también me interesa tener un colaborador y lo que podría aportar”, expresó el intérprete.

Keanu Reeves en John Wick.

La película a la que hace referencia Keanu Reeves que él mismo dirigió es Man of Tai Chi de 2013, que obtuvo críticas en su mayoría sólidas y cuenta con el legendario director de acción John Woo como uno de sus seguidores. Los críticos también destacaron las escenas de lucha del film como una de sus mayores fortalezas lo que es un buen augurio para BRZRKR si el actor de Matrix termina sentándose en la silla de director.

BRZRKR cuenta las alternativas en la vida de un guerrero de 80.000 años que acepta un trabajo para el gobierno de Estados Unidos con la esperanza de que ellos curen su inmortalidad. A principios de este año, Keanu Reeves participó en un panel del Hall H en la Comic-Con de San Diego junto a Kindt, Garney y Tomlin para dar a conocer sus planes para el futuro de la franquicia. Además de la película, Netflix también está desarrollando una serie de animé basada en la novela gráfica.